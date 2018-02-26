河南浚县储户集中取款 官方:系个别群众听信谣言

原标题：河南浚县通报“储户异常取款”：系个别群众听信谣言

中新网鹤壁2月26日电 （记者 刘鹏）针对河南浚县近日出现农商行储户集中异常取款事件，当地官方26日晚间对外通报称，该事件系个别群众听信谣言所致，警方将严厉打击造谣、传谣者。

浚县政府网通报称，近日，浚县农商银行王庄支行所辖分理处发生个别储户集中提取存款事件。经查明，初步判定该事件为取款异常情况，事件发生原因为个别群众听信造谣所致。

该事件发生后，浚县县政府高度重视，立即就事件的处置和善后进行了全面安排部署。目前，浚县农商银行经营正常稳定，公安机关已全力介入，严厉查处谣言的制造和传播者。

通报称，浚县县政府将会继续密切关注事态进展，全力支持浚县农商银行经营发展，维护储户各项合法权益，确保经济社会大局稳定。储户的各项利益受国家法律保护，希望广大人民群众理性对待上述事件，不传谣、不信谣，避免个人切身利益受到损失，共同维护良好金融和社会秩序。

浚县公安局26日通报表示，正在全力追查谣言制造者、传播者，已依法传唤多名涉嫌违法嫌疑人，并将依法打击造谣、传谣，虚构事实、扰乱公共秩序的违法行为。（完）

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