日餐厅被曝以次充好 中国游客事隔2年收就餐退款

原标题：日本餐厅被曝“以次充好” 内地游客事隔2年收就餐退款

参考消息网2月27日报道 港媒称，日本JA全农兵库直接经营的“神户Plaisir”餐厅去年10月爆出次等牛肉冒充神户牛肉的丑闻，事后该餐厅让顾客凭收据退款，同时联络海外受影响顾客。近日，有香港客人表示收到联络退款通知，亦有内地客人指事隔两年才收到赔偿通知。

据香港《东方日报》2月27日报道，丑闻曝光后，神户Plaisir餐厅已暂停营业，成立第三方委员会调查。读者消息指，在本月5日收到该餐厅的电邮，称经过内部调查后证实其前年惠顾、价值92664日元（约合5475元人民币）的六份神户牛柳，实际上是“但马牛”。餐厅就事件诚挚道歉并承诺退款，并附上链接供退款用户填写信息。

报道称，除了香港客人以外，本月也相继有大陆和台湾网民表示收到神户Plaisir的退款通知，有人担心是诈骗，连忙在网上查问情况。内地一位女网民本月较早前收到餐厅的电子邮件，表示会退还8640日元（约合510元人民币）的餐费，她才忆起于2016年1月曾光顾该餐厅。她根据退款电邮的指示提供了收款讯息，之后收到对方自动回复的电邮，称会在一个月内提供处理结果。

报道称，日本农林水产省已要求JA全农兵库制订加强检查及防范的措施，并于下月底前提交进度报告。

责任编辑：初晓慧