国务院任免工作人员 马建华为长江水利委员会主任

原标题：国务院任免国家工作人员 马建华为长江水利委员会主任
中新网2月27日电 据中国政府网消息，国务院近日任免国家工作人员，任命马建华为长江水利委员会主任。
任命李静海为第八届国家自然科学基金委员会主任，张希、高福、谢心澄、侯增谦、高瑞平（女）、王承文为第八届国家自然科学基金委员会副主任；任命马建华为长江水利委员会主任。
免去魏山忠的长江水利委员会主任职务。
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