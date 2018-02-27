原标题：台男子袭击蔡英文卫兵案辩论终结 3月22日宣判

吕军亿 图片来源：台湾“中央社”。

中新网2月27日电 据台湾“中央社”消息，台北地方法院昨日开庭审理男子吕军亿偷军史馆武士刀赴台湾地区领导人蔡英文办公室砍伤站哨卫兵案，精神鉴定结果，吕军亿案发时行为能力正常，全案也于昨日辩论终结，法官定于3月22日宣判。

警方调查，吕军亿去年8月18日上午先到五金行及军用品店买手套、铁锤等，后前往军史馆以铁锤敲破展示柜，偷走馆藏武士刀，再前往台湾地区领导人办公室砍伤周姓站哨卫兵，随即遭逮捕。

吕军亿向法官表示，自己没有要置人于死，没有杀人不确定故意，是周姓卫兵阻挡他进入台湾地区领导人办公室，他才拿刀朝枪支护木砍去，但因枪管是圆的，刀子才会划到周的颈部。

吕军亿说，希望法官依伤害罪判刑，他也会尽最大的努力赔偿周姓卫兵。

合议庭上次开庭谕知，要将吕军亿案发当下的精神状态做鉴定。法官今天开庭时提到鉴定结果，确认吕军亿当时的行为能力正常。

吕军亿的律师指出，吕军亿案发时意识清楚、有判断能力，主观上不可能对于没有仇恨、素未谋面的周姓卫兵有杀人动机。

军史馆代表则表示，吕军亿所偷的军刀并非“文资法”认定的古物。

合议庭今天完成卷证提示及辩论，全案定于3月22日宣判。

责任编辑：初晓慧