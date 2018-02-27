铁路春运客流仍保持高位运行 元宵将迎新一轮高峰

原标题：铁路春运客流仍保持高位运行 元宵节将迎新一轮高峰

重庆火车站迎春运返程客流高峰。 陈超 摄

中新网2月27日电 据中国铁路总公司消息，2月26日正月十一，全国铁路发送旅客1084万人次，客流略有回落但仍保持高位运行，已连续七天超过1000万人次；春运同比增加145.5万人次，增长15.5%，为今年春运以来同比增幅最大的一天。

2月26日，全国铁路共开行旅客列车8155列，增开旅客列车884列。武汉局集团公司当日发送旅客78.3万人次，同比增长8.5%；上海局集团公司发送旅客185.6万人次，同比增长15.2%；南昌局集团公司发送旅客92.5万人次，同比增长12.7%；广州局集团公司发送旅客137.5万人次，同比增长16.8%；成都局集团公司发送旅客108.6万人次，同比增长18.8%。

2月27日正月十二，全国铁路客流继续小幅回落，预计发送旅客1026万人次，增开旅客列车866列。预计新一轮客流高峰将于正月十五元宵节前后到来。

针对节后客流高度集中叠加的实际，铁路部门挖潜提效提升运力，科学合理优化旅行环境，创新升级服务模式，让旅客出行更加便捷、温馨。兰州局集团公司增开兰州、银川至北京西、上海、西安北等方向跨局列车6对，去往北京、上海、广州方向动车组列车全部重联，普速列车加挂硬卧、硬座车厢。郑州局集团公司加开郑州至焦作间10趟往返城际列车，方便旅客中转、旅游。武汉局集团公司针对天门至汉口短途旅客较多的实际，加开两列汉口至天门南D5881/2次动车。成都局集团公司成都东站与地铁建立安检互信关系，旅客从成都东站出站后不用安检就可直接转乘地铁。南昌局集团公司九江、景德镇北等站组织休班职工开展志愿服务，赣州、吉安等站安排专人在候车厅自助售取票机引导旅客换取车票。太原局集团公司朔州站与妇幼保健医院合作，在候车厅免费为旅客提供量血压、测血糖及健康咨询服务；太原站“改梅助困室”提供盲文、藏文等时刻表，并在重点旅客服务卡上增加盲文。

当前正值节后客流高峰期，铁路部门提示广大旅客朋友，已通过互联网、电话成功预订但尚未取票的旅客，请尽量提前取票；乘车时请携带车票及与票面信息一致的有效身份证件，尽量提前出门，为安检、取票、验票进站等留足时间，以免耽误行程。

责任编辑：初晓慧