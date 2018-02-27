原标题：今年香港流感累计致265人死 超八成为年长者

资料图：香港市民戴口罩出行。中新社发 洪少葵 摄

中新网2月27日电 据香港《大公报》消息，香港过去4日再增27宗成人流感死亡个例，平均一日死七人，今年累计夺去265人性命，当中超过八成为年长者。公立医院服务人次于过去6日（20至25日）低于6000人次水平。

公院急症室求诊人次在本周日达到5440人次，经急症室入内科者达954人次，内科住院病床占用率达115%，博爱医院高达130%，联合医院则达127%。

香港卫生署数字显示，今年截至上周日，累计有444宗严重流感个案，逾八成半为乙型流感，当中265人死亡，包括两名儿童。而15宗儿童严重流感个案中，13人是感染乙流。

责任编辑：张玉