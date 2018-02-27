原标题：多地现车主扎堆“消分” 江苏：仍按现有政策办理

中新网南京2月27日电 （记者 朱志庚）不少车友误读下月起实行的“驾驶证消分新规”，各地驾驶员纷纷扎堆排“长龙”急着消分。26日下午，江苏省公安厅交通警察总队发布重要提示，3月1日后，机动车驾驶人在交警部门违法处理窗口处理交通违法（含非本人名下机动车交通违法），仍按现有政策办理、处理流程及条件不变，敬请相互转告，避免扎堆处理。

2月26日，徐州鼓楼交通违章处理窗口外，市民排起长队。 朱志庚 摄

近日，公安部交通管理局进一步完善了互联网交通安全综合服务管理平台，在原有可以处理本人名下机动车交通违法的基础上，新增了网上自助处理非本人名下机动车交通违法的功能。网上自助处理交通违法是更为便捷的业务办理渠道，不影响窗口办理。具体情况也可登录官方微博“公安部交通安全微发布”或者官方微信公众号“江苏交警”查询，了解“交管12123”备案非本人名下机动车交通违法问题答疑。

记者在江苏徐州了解到，该规定引发不少车友误读，徐州不少车友扎堆到交通违法处理点“消分”，更有车主跟风排队，然而排队两小时后到处理窗口时，经民警查询却发现没有违章，令人哭笑不得。

徐州泉山交警大队门前，驾驶员排队办理业务。 朱志庚 摄

为方便群众处理交通违法，26日下午，徐州市交警支队新增45个交通违法处理点位。2月27日、28日两天，所有交通违法处理窗口的办理业务时间由原来的早9点至晚18点变更为早8点至晚20点，中午不休。

27日上午11时许，在三环东路广山驾校里云龙交警大队五中队处理点，偶有几个车主零星前来办理业务。“25号、26号两天来处理交通违章的人比较多，队伍排的老长，我们只好放号办理业务，加班到晚上7点才忙完。”云龙交警大队五中队李志民队长介绍说，增加处理点后，前来办理业务的人明显减少。车主来到大都无需排队即可办理，很快就能处理好。

“有些车主误解了所谓的‘驾驶证消分新规’，也是促成扎堆现象的一个原因。”李志民说，警方一直严肃执法，在处理窗口，来办理业务的违章人员需持有驾驶证、行驶证、身份证，警方会对来者进行图像采集。

根据江苏省交警总队的提示，被称为“驾驶证消分新规”的这一业务形态，主要能“防范黄牛非法牟利”行为，也是杜绝少数车主有钱任性买分处理的心态。对此，李志民表示，为了社会交通秩序井然，车主前来处理交通违章时，民警也会友情提醒车主遵章守纪，文明出行。（完）

责任编辑：柳龙龙