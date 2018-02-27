原标题：抢抢抢！台湾全岛“一纸难求” 大陆网友：咱给同胞捐点？

“你抢到卫生纸了吗？”最近这句话成了台湾民众见面使用频率最高的问候语。

▲台湾民众在超市抢购卫生纸。

据台湾联合新闻网报道，台湾各地民众自上周五（2月23日）得知卫生纸价格将涨一到三成的传言后，出现疯抢现象，甚至全家出动成箱成箱搬。还有人担心未来纸尿布及成人纸裤也跟着涨，抢完卫生纸，再抢尿布。

▲图片来源：台湾联合新闻网

虽然当地消费者权益保护机构25日下午紧急召开记者会喊话称，他们已取得岛内4大卖场承诺，3月中旬前绝对不会涨价。但台湾民众受“预期心理”影响，持续抢购卫生纸绝不手软。

▲台中市多个卖场的卫生纸货架被一扫而光。

台媒报道称，台湾网友近日上传一张搬运卫生纸的照片，评价称“最近大家都在表演卫生纸特技”。照片中可看到一对上了年纪的阿伯、阿婆正想方设法把买来的十提卫生纸固定在脚踏车后座上，还动用了洗衣篮和绳索等道具。有点心酸的画面获得不少网友的回应，“阿婆在盖卫生纸楼”、“如果有小孩教他们网购就不用那么辛苦了”。

为了省钱而囤货可不仅仅是普通吃瓜群众，连奔驰车主也加入到这场卫生纸争夺战。有台湾网友拍下白色奔驰车内装了两大箱卫生纸的照片，上传到“台湾新闻记者联盟资讯平台”，大呼“开奔驰CLS550抢购卫生纸会轰动全世界”。

从自行车到奔驰，台湾民众不惜出动各种“神器”抢购卫生纸。民众大排长队抢购纸浆产品的场面，火爆程度堪比置办年货。有刚下“战场”的阿姨心有余悸地对台媒记者说：“好多人好像丧尸一样疯狂抢卫生纸，我心里一慌跟着上去抢了两包！”

面对消费者抢购，台湾连锁卖场“好市多”被吓到急忙采取限购措施，表示供货商来不及铺货，目前全台分店已规定每天每卡限购两包，后续要看购买状况决定是否持续。不过也有商家嗅到商机，竟然连夹娃娃机也改夹“卫生纸”，还标榜“没看错，保证取物值20元”！

除了实体卖场，不少网购商城趁此推出卫生纸网购优惠，但部分品牌不是打上“售完补货中”，就是已销售一空。

碰到这种“一纸难求”的局面，台湾群众慌了，纷纷在网上求“买纸攻略”。热心的台湾网友建议，还没抢到的小伙伴试试到大陆的电商平台购买。还有网友呼唤：“大陆运几船过来呗！”

而在海峡对岸，大陆网友纷纷支招+亲情喊话：“要不，咱给台湾同胞捐点”。看来，到了关键时刻，还是“两岸一家亲”。

台湾《工商时报》报道称，国际浆价现已飙涨逾1年，具体原因包括新兴市场需求旺盛、新增浆厂执照审核趋严，加上第二季为浆厂休假等，共同作用造成供需持续紧张。

就连外媒对台湾这场“纸荒”也看傻了。英国广播公司刊文分析称，由于纸浆等国际原物料价格上扬等多方面原因，台湾民众害怕纸浆价格上涨的成本会转嫁给他们，引发疯狂囤货。

确实，台湾网友的恐慌情绪都快溢出屏幕了。

据了解，一袋家用装卫生纸在台湾现在约为200元新台币（约合43元人民币），调涨后最贵会达到260元新台币（约合56元人民币）。

有台媒指出，民众一听到涨价，就疯狂抢购。这个现象的背后，其实是人心的不安。而蔡英文当局的应对措施在外界看来却是“无能，已完全失能、失控”。

台湾联合新闻网评论称，卫生纸抢购潮就是民众在用屁股反映不爽台当局没作为。台当局不知道民众的喜怒哀乐，一样公式化的对应，这样的落差让当局与民众疏离。

中兴大学森林学系特聘教授王升阳一针见血地指出，台当局缺乏经营经济林的概念，长期忽视林业生产，缺乏木材资源自给自足的能力，就必须付出更多金钱代价。他还警告，卫生纸涨价只是开端，紧接着还会看到文化用纸、影印纸等的涨价。

岛内名嘴黄智贤怼起台当局来更是毫不留情，她讽刺说：民进党竟化腐朽为神奇，改写了卫生纸的价值，这才是其历史性的政绩。“他们还让台湾人民团结起来了。全民上下一心只为一件事，那就是抢卫生纸！”

责任编辑：柳龙龙