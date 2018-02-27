河北保定：在支持服务雄安中要干出个样子和结果

原标题：保定：在支持服务雄安新区中，要实实在在干出个样子和结果

2月26日上午，市委召开十一届四十三次常委会（扩大）会议和全面深化改革领导小组第二十八次会议。市委书记、市委全面深化改革领导小组组长聂瑞平分别主持会议并讲话。

市委常委会（扩大）会议传达学习中央政治局常委会会议听取河北雄安新区规划编制情况汇报时的指示精神，省委常委会（扩大）会议及河北省深入推进雄安新区规划建设暨京津冀协同发展工作会议精神和省委有关通知要求。会议指出，在雄安新区规划建设的重要关键节点，习近平总书记主持召开中共中央政治局常务委员会会议，听取雄安新区规划编制情况汇报，并发表重要讲话，进一步为雄安新区规划建设把关定向、擘画蓝图。省委第一时间组织召开系列会议进行传达学习、安排部署，对深入推进雄安新区规划建设和京津冀协同发展，确保重大国家战略和国家大事在河北落地见效具有重大指导意义。全市上下要在思想认识上再提升、在工作推动上再加力、在工作状态上再振奋、在工作重点上再砸实，不断增强政治责任感和历史使命感，全面置身于雄安新区规划建设这个大局中谋划、定位、推动各项工作，坚决服从、坚决支持、坚决借势、坚决保障雄安新区规划建设，推动保定与雄安新区统筹、协调、错位、融合、一体化发展，努力形成“京津疏解、保定承接”“雄安引领、保定支撑”“深圳北上、保定落地”的跨区域协调发展模式，在落实重大国家战略中创造性地干出个样子来、干出个结果来，创造出无愧于历史、无愧于人民的业绩。

市委常委会（扩大）会议还传达学习了全省“双创双服”活动动员部署大会、扶贫领域腐败和作风问题专项治理工作汇报会议精神，并研究我市贯彻落实意见；传达学习了省委《关于彻底肃清周本顺、梁滨、景春华、张越、杨崇勇、张杰辉等人恶劣影响持续净化政治生态的通知》。会议强调，要扎实开展“双创双服”活动，突出高水平抓环境、高标准抓作风、高质量抓发展、高效率抓落实，持续创优“十个环境”，为推动京津保地区率先联动发展提供有力支撑。会议强调，要扎扎实实做好扶贫领域腐败和作风问题专项治理工作，全面排查、全面清仓，确保不折不扣地处理到位，保质保量地完成治理任务。会议强调，要切实把思想和行动统一到党中央对周本顺等人严肃查处的重大决定上来，统一到同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致上来，统一到党的十九大作出的全面从严治党战略部署上来，全面彻底干净肃清周本顺等人的恶劣影响，以案为鉴、警钟长鸣、防微杜渐，扛起管党治党政治责任，建设忠诚干净担当的干部队伍，以永远在路上的坚韧和执着把全面从严治党引向深入。

市委全面深化改革领导小组会议传达学习了中央全面深化改革领导小组第二次会议和省委全面深化改革领导小组第三十四次会议精神，审议了市发改委、人社局、市场监管局、行政审批局4个单位的改革报告和《市委全面深化改革领导小组2018年工作要点》等13个改革文件，听取了市行政审批局关于审批职能移交进展情况的报告。会议指出，去年我市持续加大全面深化改革力度，一些重要领域和关键环节改革取得重大进展，多项改革走在全省前列。今年，各级各部门要按照中央和省委、市委部署，对标雄安新区改革举措和改革力度，进一步提高改革质量，强化改革统筹，务实改革作风，下力气解决一批群众反映最强烈、矛盾最突出的问题，坚定不移将改革进行到底，持续增强广大群众的获得感、幸福感、安全感。

市委常委会（扩大）会议还研究了其他事项。

有关市领导列席、参加上述会议。

省委第七督查组成员列席市委常委会（扩大）会议。

来源：微信公号“保定发布”

责任编辑：张义凌