中国驻缅甸大使馆就缅甸多地连发暴力事件发声明

原标题：中国驻缅甸大使馆就缅甸多地连发暴力事件发表声明
2月27日，中国驻缅甸大使馆就缅甸多地连发暴力事件发表声明，对暴力行径表示谴责。
近来，缅甸腊戌、实兑、木姐等地连续发生暴力袭击事件，中国驻缅甸大使馆强烈谴责一切形式的暴力行径，对遇难者及其家属表示同情和慰问。中国驻缅甸大使馆还表示，和平稳定乃民心所向、时代潮流，此时此刻，中方愿与缅甸人民一道为和平祈福，并将继续为此提供帮助与支持。（央视记者 王悦舟）
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