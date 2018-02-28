原标题：教育部：2017年义务教育大班额现象得到明显缓解

资料图：孩子们在新学期第一节课堂上。中新社记者 安源 摄

中新网2月28日电 据教育部网站消息，国务院教育督导委员会办公室主任、教育部教育督导局局长何秀超今日介绍，2017年，各地结合城镇化进程、学龄人口变动趋势、计生政策调整等因素，科学测算解决大班额问题需要增加的学位数、班数、学校数、教职工数以及建设用地、资金投入等，编制专项规划和工作方案。经过努力，义务教育大班额现象较上一年明显缓解。

何秀超介绍，2013年国家启动义务教育发展基本均衡县（市、区）（以下简称县）督导评估认定工作。截至目前，全国有2379个县义务教育发展实现基本均衡，占全国总县数的81%。上海、北京、天津、江苏、浙江、广东、福建、吉林、安徽、山东、湖北等11个省（市）整体通过评估认定。

何秀超介绍，2017年各地结合城镇化进程、学龄人口变动趋势、计生政策调整等因素，科学测算解决大班额问题需要增加的学位数、班数、学校数、教职工数以及建设用地、资金投入等，编制专项规划和工作方案。

地方各级政府落实经费投入主体责任，充分挖掘教育用地资源，统筹义务教育学校建设项目，按照国家规定班额标准，新建和改扩建校园校舍，重点解决城镇大班额问题，加快消除现有大班额；通过合理划定招生范围、试行学区制管理、规范入学手续、实行阳光招生、完善学籍管理等举措，全面推行义务教育免试就近入学，限制班额超标学校招生人数，合理分流学生。

何秀超介绍，经过努力，义务教育大班额现象较上一年明显缓解。

何秀超同时指出，从2017年督导评估认定情况来看，尽管取得了一定成绩，但与人民群众接受良好义务教育的需求仍有一定差距。

何秀超介绍，主要原因：一是部分地方政府推进力度不够，二是部分学校标准化建设力度不够，三是部分地区教师队伍均衡配置力度不够等。

责任编辑：初晓慧