原标题：2月份中国非制造业商务活动指数为54.4%

山西太原，超市工作人员正在整理商品。中新社记者 张云 摄

中新社北京2月28日电 （记者 刘长忠）记者28日从中国物流与采购联合会获悉，2月份的中国非制造业商务活动指数为54.4%，环比下降0.9个百分点。分析称，随着春节假期的结束，中国非制造业有望延续稳健较快发展格局。

中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心当日发布2018年2月份中国非制造业商务活动指数，在各单项指数中，存货和从业人员指数环比有所上升，升幅分别为1.1和0.2个百分点；新订单、新出口订单、在手订单、投入品价格、销售价格、供应商配送时间和业务活动预期指数环比有所下降，降幅在0.5至4.2个百分点之间。

中国物流与采购联合会副会长蔡进认为，2月份，受春节假期影响，中国建筑业和大宗商品批发业活动明显回调，使得非制造业商务活动指数较上月有所下降。服务业运行相对稳定，特别是节日消费相关行业表现突出，零售、住宿餐饮和旅游等相关行业指数明显回升。业务活动预期指数保持在61%以上的较高水平，表明企业对节后市场预期较为乐观。进入3月，随着春节假期的结束，建筑业和生产性服务业将会有所回升，非制造业有望延续稳健较快发展格局。

他称，2月份中国房地产商务活动指数和新订单指数和销售价格指数均有不同程度回落，淡季特征明显。

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