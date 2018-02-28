中信暂停北京200万元个人住房抵押贷 什么信号？

原标题：中信银行暂停北京200万元以上个人住房抵押贷！这个信号你读懂了吗

银行对个人住房贷款收紧的信号越来越明显。

继各大商业银行上浮房贷利率之后，今日（2月28日）又传来消息，中信银行已暂停在北京200万元以上个人住房抵押贷，中信银行内部人士向每日经济新闻（微信号：nbdnews）记者确认了该消息。

住房抵押贷款是放大商品房金融功能的重要手段，中信银行此举无疑是落实“房子是用来住的、不是用来炒的”的重要举措。中信银行官方表示，坚决执行国家关于房地产市场调控的政策，对北京地区相关产品的信贷政策及时进行调整、传导、落地。

春江水暖鸭先知，联系到北京二手房已经连续9个月下降，中信银行此举似乎还有更多含义。

▲图片来源：视觉中国

落实差别化住房信贷政策

中信银行在北京出手

自去年北京房地产调控“3·17”新政发布以来，楼市信贷“组合拳”不断加码：北京地区大部分银行已上调首付比例，落实“认房认贷又认离”的首套房认定标准，并停止审批25年以上的住房贷款，从严控制个人购房贷款增量。

新华社此前刊文称，从国务院到主管部门，对于房地产调控须强化地方政府主体责任，坚持分类调控、因城施策，政策信号是明确的。

对于暂停北京200万元以上个人住房抵押贷款，中信银行回应表示，

自2017年3月起，国家加大房地产市场调控工作的部署，坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”定位，加之北京市“因城施策”的大背景下，我行坚决执行国家关于房地产市场调控的政策，对北京地区相关产品的信贷政策及时进行调整、传导、落地。

据央行北京营业管理部最新公布的2018年1月北京市货币信贷统计数据报告，北京个人住房贷款增幅继续回落，延续了去年下半年以来楼市信贷低位运行的势头。

具体来看，今年1月末，北京市金融机构人民币房地产贷款（包括房地产开发贷款和个人住房贷款等）余额16589.7亿元，同比增长10.5%。其中，个人住房贷款余额9724.8亿元，同比增长14.3%，增幅比上年同期低26.7个百分点。

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中信银行称，为保障北京市房地产调控工作的顺利进行，该行调整相关业务的审批政策，确保该行信贷资金真实用于个人客户的企业经营和生活消费，严格落实差别化住房信贷政策，严防信贷资金违规流入房地产市场。

值得一提的是，1月13日，银监会发布《关于进一步深化整治银行业市场乱象的通知》，违反信贷政策、违反房地产行业政策的行为也是整治重点。

以往，利用个人住房抵押贷、消费贷等买房的现象屡屡发生，中信银行暂停北京200万元以上个人住房抵押贷款，也可以防止个人借银行的钱去炒房。

北京二手房已连跌9个月

企业贷款更有利可图？

需要注意的是，此次所指的个人住房抵押贷是指以现有房产进行抵押而获得的贷款，中信银行此次信贷调整并不涉及按揭贷款。中信银行也表示，该项调整不会影响北京市居民及企业的正常购房信贷需求。联系到北京二手房已经连续9个月下跌，中信银行此举似乎还有更多含义。

根据国家统计局近日发布的数据，2018年1月，北京二手住宅价格同比下降3.1%，领跌全国；环比下降0.6%，跌幅居全国第二，仅次于厦门。自2017年5月以来，北京二手房价格一直在下跌，迄今已经连跌9个月。业内分析，与去年3月份时的房价相比，目前北京二手房价跌幅已达12%左右，基本回到了2016年四季度水平。

中国网报道，市场的整体热度依然不高，房价下跌预期较强，预计稳中有降是未来北京二手房价的大趋势。

对于中信银行叫停北京200万元以上个人住房抵押贷款，彭博社援引一位知情人士的消息称，今年以来企业贷款需求旺盛且贷款利率稳中趋升，银行出于自身商业考虑更愿意发放利润率更高的企业贷款。

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另外，值得注意的是，包括按揭贷款在内的住房抵押贷款是近年中信银行的一项重点业务。根据中信银行2017年半年报，中信银行住房抵押贷款余额4825.51亿元，比上年末增长 14.72%，增量占全部个人贷款（不含信用卡）增量的56.14%；报告期内个人住房抵押贷款新增 623 亿元，占全部新增贷款的 29.23%。

中信银行银行业绩快报显示，公司2017年营收1567亿元，同比增长1.91%，净利润425.66亿元，同比增长2.25%。

信贷收紧信号明显

房贷利率或还将上浮

开年以来，多地传出房贷政策收紧的消息，各大商业银行接连上浮房贷贷率。对于北京地区按揭贷款，融360检测的数据显示，四大行首套房最低利率上浮至基准利率的1.05倍。加上中信银行叫停北京200万元以上个人住房抵押贷款，银行对个人住房贷款收紧的信号越来越明显。

央行发布的1月金融统计数据则显示，住户部门贷款增加9016亿元，其中，短期贷款增加3106亿元，中长期贷款增加5910亿元。2017年1月住户部门中长期贷款增加6293亿元。该项同比少增383亿元。

和北京一样，上海市房地产相关贷款增量也延续回落趋势。央行上海总部公布数据显示，今年1月份，上海个人住房贷款增加26.2亿元，环比和同比分别少增10.64亿元和208.16亿元。其中，二手房贷款当月增加25.47亿元，同比少增137.84亿元。

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交行金融研究中心高级研究员夏丹此前分析称，住房按揭贷款环境继续收紧，尽管新年伊始银行新的信贷额度释放，去年末排队等候的房贷需求和新的申请相对还能得到一定满足，但在控制信贷规模和业务结构的严监管要求下，住房按揭贷款投放额度仍然受限。房贷利率方面则略有上浮，预计后续还将继续上涨。

国家统计局发布的1月房价数据显示，70个大中城市中一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为下降，二手住宅销售价格降幅比上月扩大0.2个百分点；二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比涨幅分别比上月回落0.3和0.2个百分点；三线城市环比涨幅分别回落0.1和0.2个百分点。

▲图片来源：国家统计局

每经记者 张寿林

责任编辑：张义凌