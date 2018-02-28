首条超级高速杭甬复线今年开工 时速可超120公里

原标题：全国首条超级高速公路杭甬复线今年开工，时速可超120公里

今天举行的全市交通建设工作会议上传来喜讯，今年宁波将实现39个交通建设项目开工，其中包括备受瞩目的杭甬高速复线宁波段一期。

杭甬高速复线之所以备受关注，除了它不仅仅是今年省内单体投资规模最大的PPP交通项目，还将是国内首条超级高速公路。

啥是超级高速公路？

众所周知，我国高速公路最高时速限制为120公里，在一些路况不太好的桥梁、转弯区域，限速会更低。以至于很多车友吐槽，在高速上开得不够“爽”！

超级高速建成后，杭甬两地未来开车或只要1小时，而且支持车辆自动驾驶，可以超过120公里/小时，电动车边开车边充电等黑科技…想想就让人心动，跟着小布一起来看看这条令人超级激动的公路吧：

近日，浙江省要建设全国首条超级高速公路的说法已经得到了浙江省交通厅的证实。该公路将具备智能、快速、绿色、安全的四大要素，运用多种先进技术，描绘了未来坦荡通途的可预见图景。

超级高速计划2022年前通车

超级高速公路起点位于杭州绕城下沙枢纽，终点位于宁波穿山疏港柴桥枢纽，全长约161公里，其中杭州段长约9公里，绍兴段长约29公里，宁波段长约123公里，规划双向6车道。今年杭甬高速复线宁波段一期将实现全面动工，按计划将会在2022年亚运会前建成通车。

相关人士指出，超级高速首先要实现的是智能化，和目前的传统高速相比，超级高速将打造“人、车、路”协同的综合感知体系。作为全省首条高速，1996年通车的杭甬高速设计时速虽然为120公里，但由于不同类型车辆混合等原因，实际平均运行时速只有约90公里。而超级高速近期要实现的目标就通过智能系统、车辆管控等手段，将行车时速提升20%左右。

而到远期，超级高速还要构建智慧云控车联网系统，并全面支持车路协作式自动驾驶。通过高精定位、车路协同、无人驾驶等系统，最终有望实现“零死亡”愿景。

此外，为了顺应新能源车的发展趋势，超级高速除了通过配套充电桩等举措，更适合新能源车开行外，远期还可以用移动式无线充电技术，实现“一边开车一边充电”的黑科技。

根据省委“大湾区、大花园、大通道、大都市区”战略，“大湾区”主要目标之一是形成高效的资源配置能力和强大的集聚外溢功能，主要载体就是交通。业内人士指出，这样一条“超级高速”的建设，不仅可以让杭州、绍兴、宁波三地的联系更加紧密，为“大湾区”未来的建设发展提供强劲的支撑，同时也为未来中国高速公路的建设起到明显的示范作用。

今年杭甬高速复线宁波段一期全面动工

就在春节前夕，杭甬高速复线宁波段一期的初步设计获得交通部批复，这被看作是关键节点的取得重大突破。

根据规划这条高速的宁波段自西向东分两段构成，全长55.833公里，西段起自余姚市小曹娥镇朗海村，止于慈溪市庵东镇，接已建的杭州湾大桥南岸连接线。东段起自慈溪市附海镇东北侧，接已建的杭州湾大桥南岸连接线，止于镇海区威海路。

全线设置小曹娥、庵东西、庵东、附海、慈东、龙山、澥浦、滨海、威海等9处互通式立交。

（龙山互通）

来源：微信公号“宁波发布”

责任编辑：张义凌