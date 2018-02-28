大陆一名记者或被台方废止在台记者证 国台办回应

原标题：大陆一记者或被台方废止在台记者证 国台办回应

中新网2月28日电 花莲地震后大陆记者因披露日本救援队担心危险没进入受灾大楼而被台湾有关方面要求更正，并不排除废止其在台记者证。今日国务院台办新闻发言人安峰山表示，大陆记者在台湾的客观公正的报道应当受到尊重。

资料图：台湾花莲地震救援现场。 中新社记者 黄少华 摄

国台办今天举行发布会。有记者问，据了解，花莲地震后，福建1名在台驻点采访的记者因为披露日本救援队担心危险而没有进入受灾大楼而被台湾有关方面要求更正，并不排除废止他在台湾的记者证。请问发言人是否了解有关情况，对此有何评价？

安峰山透露，此次花莲地震发生以后，大陆在台的驻点记者们在第一时间连夜赶到了地震现场，而且连续几天在现场为大陆的民众发回了及时、客观的有关灾情和救灾情况的报道。大陆在台驻点记者的专业素养和敬业精神是值得肯定的。另外，大陆在台驻点记者们还自发地向灾区捐赠了15万元新台币，为受灾的民众献上了他们自己的一份绵薄之力。

安峰山强调，客观报道真实的台湾，促进两岸的亲情和了解，是大陆赴台采访记者们的使命和初心。大陆记者在台湾的客观公正的报道应当受到尊重，他们在台采访所应该享有的正当权益和良好的环境应当得到应有的保障。

责任编辑：初晓慧