原标题：调查称超5成台湾年轻人想来大陆发展 国台办回应

中新网2月28日电 台媒近日发布的2018台湾民心动向大调查显示，超过五成年轻人想来大陆发展，比去年增长一成。国务院台湾事务办公室发言人安峰山今日表示，大陆40年来改革开放取得成就有目共睹，大陆这些年推动的各项有利于台胞利益福祉的对台方针政策，日久见人心。而对比台湾社会现状和台当局现在所作所为，更多台湾民众能够做出这样一种判断和选择。

资料图：安峰山 中新社记者 张勤 摄

国务院台湾事务办公室今日举行发布会。有记者问，近日有台湾媒体针对戊戌狗年台湾各项发展仍充满挑战性与不确定性，为台湾许下了狗年新春的三大愿望，一是社会和谐，二是经济繁荣，三是两岸和平。就两岸和平而言，诚挚建议民进党当局千万不要“台独”意识形态作祟，导致台湾同胞受到战火威胁，尽速与大陆协商共同的政治基础，让两岸关系能重回和平稳定的状态。请问发言人对此有何评论？

对此，安峰山表示，这三个愿望也是两岸同胞一个共同的愿望。但是，当前有一种情况值得注意的是，岛内一股“台独”分裂的逆流在蠢蠢欲动，他们不停的鼓噪所谓的“公投”、“修宪”去挑动两岸同胞的敌意和对立。“台独”才是我们两岸关系和平发展和同胞利益福祉的最大威胁，同时也是两岸同胞美好愿望的现实威胁。

记者还问道，台湾媒体近日发表的2018台湾民心动向大调查显示，台湾民众赞成两岸统一的比例创十年新高，而赞成“台独”的比例为十年新低，超过五成年轻人想来大陆发展，比去年增长一成，请问发言人对此如何评论？

安峰山就此指出，对岛内的具体民调，我们不去做过多的评论，因为两岸同胞是一家人，为两岸同胞谋福祉始终是大陆发展两岸关系的出发点和落脚点。去年是两岸开启交流30周年，30年来两岸关系的发展历史也充分证明了大陆方面一直是在推动两岸关系的和平发展，而“台独”却是对两岸关系的一个最大威胁。二是一个中国的原则是保证两岸关系和平发展的重要基石。三是两岸民众要交流、要合作、要发展，是我们的共同心愿，这是人心所向、大势所趋。

他进一步指出，今年是大陆改革开放40周年，大陆40年来的改革开放所取得的成就应该说是有目共睹的，而且大陆这些年推动的各项有利于台湾同胞利益福祉的对台方针政策，日久见人心。而对比台湾社会的现状和台湾当局现在的所作所为，有更多的台湾民众能够做出这样一种判断和选择，也是很自然的事情。

责任编辑：初晓慧