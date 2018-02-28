原标题：2月中国制造业PMI为50.3% 经济增长态势未变

山西太原，民众正在商场选购服饰。 张云 摄

中新社北京2月28日电 （记者 刘长忠）记者28日从中国物流与采购联合会获悉，2月份中国制造业采购经理指数（PMI）为50.3%，比上月下降1.0个百分点。分析认为，中国经济平稳增长态势没有改变。

中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心当日发布的2018年2月中国制造业采购经理指数（PMI）显示，从13个分项指数来看，同上月相比，原材料库存指数、生产经营活动预期指数有所上升；其余11个指数均有所下降。其中，生产、新订单、采购量、原材料购进价格、出厂价格指数降幅超过1个百分点，其余指数降幅均在1个百分点内。

特约分析师张立群认为，2月份中国制造业PMI指数中的生产指数和采购量指数降幅超过2个百分点，比较明显地反映了春节因素的影响。

他称，PMI是环比指标，2018年春节在2月中旬，春节因素影响集中反映在2月份。与1月份比较，生产和采购量水平下降必然会很明显。购进价格指数降幅超过6个百分点，反映了生产资料供求关系短期调整的影响，也预示企业生产活动将趋向平稳。订单类指数降幅保持在2个百分点以内，生产活动预期指数有所提高，则表明市场需求总体平稳，企业市场预期比较稳定。

他认为，剔除短期因素影响，可以说中国经济平稳增长态势没有改变。需精心稳定消费、投资增长，稳定内需，为应对外部环境的不确定性和可能出现的出口增长波动提供保障，促进经济平稳增长和宏观经济环境稳定。

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