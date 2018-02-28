九三学社:利用公积金加快建立政策性住宅金融机构

原标题：九三学社：利用公积金金融平台加快建立政策性住宅金融机构

澎湃新闻记者 王俊

2018年全国两会召开前夕，澎湃新闻（www.thepaper.cn）了解到，九三学社中央拟向全国政协十三届一次会议提交一篇题为《关于完善房地产平稳健康发展制度性保障的建议》的提案（以下简称“《提案》”）。

《提案》指出，目前我国房地产市场平稳健康发展仍面临一些制度性问题，包括住房公积金制度不完善、缺乏与“住有所居”相适应的考核指标体系、房地产市场信息相关制度不完善等。

譬如，住房公积金制度不完善方面，《提案》分析指出，“一方面，区域间不均衡。封闭运作、属地管理使不同城市间公积金使用幅度不一，如北京、天津等地，公积金个贷率、运用率、使用率大致在70%至90%，而宁夏、甘肃、青海等西部省区仅30%至40%；武汉2015年住房公积金使用率达105.45%，前后三次融资补充住房公积金，而鹤岗、平顶山和东营等地使用率不足50%。另一方面，个体间不公平，‘嫌贫爱富”“嫌农爱城’。如许多中低收入群体由于预算约束‘只缴不贷’，高收入群体购买能力强反而更易获得贷款，形成逆向补贴；税前缴纳使参缴者收入高反而纳税负担减轻。一些单位缴纳公积金按标准‘就高不就低’，变相为职工涨工资，而‘守规矩’或是‘效益差’的单位，则严格遵守规定，甚至是‘象征性缴纳’。广大农村务工者、进城落户者甚至‘不知道住房公积金’。此外，随着现有住房公积金资金规模不断扩大，产生分散化经营、投资不当、资金大量沉淀以及缺乏专业性等金融问题。相关条例和政策虽然短期内极大缓解了这些问题，但仍未从根本上满足资金流动性和保值增值的要求，易使财富浪费、职工受损。”

为此，九三学社在上述《提案》中建议进一步推动住房公积金制度改革，“一是加强住房公积金统筹使用。短期先从省级统筹开始，统一决策机制、管理机构、政策规范、资金核算、信息系统；长期应打破分割运营，弱化地域、城乡差异，整合全国资源、提高配置效率，增强住房公积金流动性。二是坚持普惠性、互助性，利用公积金金融平台加快建立政策性住宅金融机构，必要时可由央行提供流动性支持、参与市场运作。与公积金制度改革同步，加快建立与房屋租赁相适应的中长期金融支持机制。三是完善全口径计缴和专业化运营。条件具备后可以考虑向‘中央公积金制度’发展，逐步实现住房公积金与养老、医疗、失业等其他社会保障项目衔接，形成统筹协调、高效运作的社保体系。”

责任编辑：张义凌