原标题：如何方便消费者在网上进行投诉？工商总局回应

中新网3月1日电 针对有人反映消费者打12315投诉热线占线、网上投诉平台需要企业规范名称等问题，国家工商行政管理总局局长张茅今日表示，12315电话打不通确实是一个大问题，要用互联网来解决，互联网平台投诉在进行第二期改造，增加电子地图，通过大数据和在线处理解决举报问题。

资料图：国家工商行政管理总局局长张茅。中新社记者 金硕 摄

国新办今日就深化商事制度改革有关情况举行新闻发布会。有记者问，我作为消费者打12315投诉热线发现经常占线，后来得知工商部门为了解决这一问题开通了网上投诉平台，我下载手机APP以后，又发现要投诉一家企业，首先要输入这个企业的名字或者统一社会信用代码，如果我输入的企业无法在官方的数据库里找到，就无法点击下一步进行投诉。请问这个问题能否解决，方便广大消费者在网上进行投诉？

对此，张茅表示，“我有时候检查12315的时候也打不通，这个问题需要系统来解决，说明投诉渠道不畅。现在统计12315有多少投诉总量的时候，有时对这个数据心里也发虚，因为有些投诉我们并没有接到，我们要认真改进。为了解决这个问题，去年3月，我们建设了12315第一期互联网平台并正式开通。在互联网上能够投诉，因为我国互联网比较普及。”

他指出，互联网平台投诉太复杂，消费者也不了解企业的具体名称，全名叫什么，有时只知道一个商标或者企业的通用名称，这在互联网平台投诉就不行了，因为投诉需要企业规范的名称。虽然这个互联网平台取得了一些效果，初步了解去年是解决了38万件的投诉，但是这个问题存在。工商总局在今年进行第二期改造。

他介绍，第二期有电子地图，在哪儿购买的商品可以点，不用去详细掌握哪一个企业、全称是什么等资料，通过大数据和在线处理解决举报问题。第二期准备在3·15的时候上线，也可能还有不符合消费者要求的问题，怎么让消费者最简便、便利化，像注册企业一样，拿手机就可以注册，将来投诉手机就可以投诉。但是，二期能不能完全解决这个问题，也可能还有意想不到的问题，工商总局再来改进。

他进一步指出，总之工商总局的目标就是要在消费维权当中，第一个环节消费者投诉便利化，这也是今年消费者权益保护的重点，让每一个消费者广泛的知晓。原来做过一个调查，只有70%人在城市里知道12315的维权保护，农村有多少人知道？城乡接合部有多少人知道？每年3·15晚会办得轰轰烈烈，今年又快到了，但不能说今天3·15明天就完了，怎样让天天都是3·15？首先要让大家知道。12315的便利化要让大家了解，让大家方便。网上投诉平台今年二期上线，大家再来检验，有什么问题再反映。工商总局自己也在不断地检验，12315电话自己也在打，不通的问题确实是一个大问题，用互联网来解决，二期还存在什么问题，将进一步完善，总之让投诉非常方便。

他还介绍，今年第一次公布50个大中城市的消费者满意度调查，包括三个内容，消费供给、消费环境、消费维权的满意度，50个城市有一个排序，第三方评价机构严格评比，以后每年公布一次，这是今年加强消费者权益保护的一项重要措施。这不一定完全准确，也是抽样，但是大体能够反映一些基本情况。所以让各地政府的领导也了解到当地城市排多少位，主要问题是什么，缺陷是什么，这样来加强改善消费环境，进一步推动消费经济的拉动作用，也增强人民群众对于改革的获得感、满足感、幸福感。

责任编辑：张玉