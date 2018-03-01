原标题：陈文辉当选国际保险监督官协会执委会副主席

中新社北京3月1日电 （记者 王恩博）中国保监会3月1日发布消息称，国际保险监督官协会（IAIS）2月28日在瑞士巴塞尔召开会议，经全体执委会成员投票，中国保监会副主席陈文辉成功当选IAIS第一任代表新兴市场的执委会副主席。

IAIS是保险领域最具影响力的国际性组织，1994年在瑞士成立，负责制定全球保险监管的指导原则和标准，与二十国集团（G20）、金融稳定理事会（FSB）等国际组织协调互动，维护国际保险市场稳定。目前IAIS共有200多个成员，来自近140个国家和地区的保险监管部门，执委会是该组织核心决策机构。

据介绍，代表新兴市场的执委会副主席，将全面领导IAIS涉及新兴市场的国际规则制定及实施工作，表达新兴市场观点，反映新兴市场诉求，推动新兴市场工作，切实提升新兴市场在国际保险监管领域的参与度和话语权。

保监会表示，陈文辉成为IAIS历史上第一位代表新兴市场的执委会副主席，是中国在参与国际金融治理改革进程中的重要里程碑，体现了国际保险业对近年来中国保险业发展所取得的成就的认可，巩固了中国在全球治理体系改革和建设中的领军作用，将有效提升中国在国际舞台的影响力。

保监会称，将利用执委会副主席这一平台，在IAIS各项工作中积极发挥领导作用，加强IAIS新兴市场成员间合作，促进达成更多共识，切实肩负起把握新兴市场战略方向、提升新兴市场地位、改善国际金融体系治理的重担，进一步扩大新兴市场成员在国际保险事务中的影响力，影响国际规则的制定和实施，维护新兴市场成员的核心利益。（完）

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