国台办放大招 台网友：我们抢卫生纸大陆直接抢人

原标题：昨天国台办放了个“大招”，台网友惊呼：我们还在抢卫生纸，大陆直接来抢人了！

“春节刚过，国台办今天（2月28日）再送出一个大礼包。”

——昨天上午，国台办年后第一场发布会这样“暖心”开场。

国台办新闻局副局长、新闻发言人安峰山当场宣布了《关于促进两岸经济文化交流合作的若干措施》（以下简称《若干措施》）的实施，并对其中措施作出解释。

▲国台办发言人安峰山在新闻发布会上。

消息很快传到海峡对岸，《若干措施》及其所包含的31条具体惠台措施所展现的开放力度，更引发台民众和媒体惊呼：“前所未有”！

但向台湾同胞“慷慨”送出“大礼包”的同时，同一场发布会上，安峰山还作出了另外一番表态：我们绝不允许少数人一面在大陆赚钱，一面却去支持“台独”破坏两岸关系。

这意味着，大陆送了一份“大礼包”给台湾同胞，但有些人却被排除在外……

大陆对台打响“开春第一炮”，岛内民众要“跨海找春天”

“这样的政策，是如此有力地用双臂，拥抱台湾人。让两岸一家亲，成为一种真正有温度的日常。”

在大陆推出惠台措施后，台湾政论节目主持人黄智贤昨日在社交媒体上动情地说道。

▲黄智贤

她直言，“这31条惠台政策，让我感动。因为这一切，是为了要分享。”并称，在台湾当局把民众当做敌人对付时，大陆此举团结了两岸同胞。

而台湾媒体则纷纷用“空前”、“破天荒！”来形容大陆这一惠台举动的重大意义。

▲台媒报道截图

而安峰山在发布会上对《若干措施》所作的一番总结更被台媒广泛引用：

“此次共出台31条具体措施，其中12条措施涉及加快给予台资企业与大陆企业同等待遇……另外，有19条措施涉及逐步为台湾同胞在大陆学习、创业、就业、生活提供与大陆同胞同等待遇……”

“开放力度之大、范围之广、涉及部门之多，都前所未有，”联合新闻网在报道中这样说。

▲联合新闻网报道截图

台湾中时电子报报道认为，31项惠台措施“既广也深”，其实施不但扩大两岸经济文化交流合作，也是促进两岸经济社会融合发展、“两岸统一”的具体举措。

联合新闻网还注意到，31条具体措施公布的时间选在了“春节后，两会前”这个有些“特殊”的时间点，并形容这一举措是“大陆对台政策的开春第一炮”。

此外，更有岛内学者接受台媒采访时分析说，《若干措施》的出台显示大陆在两岸“官不通”下仍有底气及资源加大力度开展民间交流，同时绕过台湾方面并操之在我，“也意味大陆对台政策已正式转向：不再单方面对台投放资源，而是在大陆准备好红利吸引台胞前来竞争”。

▲台媒报道截图

对比台媒针对31条措施的多角度解读和揣摩，台湾网友的态度更为直接：“我们还在抢卫生纸，大陆已经来抢人了！”

与此同时，面对大陆送来的“大礼包”，不少台湾网友感叹：“细致周全”、“亲切暖心”，甚至有网友表示大陆这个举动“应该早点来”。

“大礼包”将广泛惠及岛内同胞，但绝不包括这些人……

但昨天的发布会在让众多台胞感受暖意的同时，也向岛内另一部分人明确说“不”。

这些人，就是被网友称为“两面台商”的部分台湾人。

事实上，自两岸开放交流、往来多年以来，不少台商到大陆投资，多年来大陆更是出台了不少优惠政策鼓励台商到大陆投资。

然而，近一年多来，不时爆出有台商在大陆借优惠政策赚得盆满钵满的同时，回台湾后却上演“变脸戏法”，甚至公开支持“台独”。

估计大家都还记得，春节前台当局借口飞行安全不批准大陆176班春节航班，造成大量台胞无法返乡过年，引发众怒。

就在两岸纷纷指责台当局为政治利益不惜拿民众当筹码时，在大陆经商多年的李荣福公开表示“应该尽全力支持台当局的决策”，这一表态很快被台湾媒体广泛报道，并被绿媒用以炒作。

▲台媒报道截图

不过近日，事情似乎出现了反转。先是漳州台商协会现任会长公开表达了立场：只要民进党当局不承认“九二共识”，大陆的台商就不会支持台当局。

而李荣福本人也于2月26日发表澄清声明表示，他本人过去没有支持“台独”，今后也永远不会支持“台独”；“爱台反独”是他一贯的主张，未来会更加谨言慎行。

▲台媒报道截图

昨天的发布会上，安峰山在回答记者关于“两面台商”的问题时明确表示：“我们在这个问题上的立场和态度十分明确。我们欢迎广大台商在大陆投资兴业、发展，但同时我们也绝不允许少数人一面在大陆赚钱，一面却去支持‘台独’破坏两岸关系。”

这一表态，也让小锐想起，早在一年多前，就有大陆涉台学者呼吁大陆应向全体台商设立“奖惩机制”，借此孤立有“台独”倾向的台商。

对于这一提议，前国民党民意代表邱毅也曾在社交媒体上表示，大陆学者建议大陆对“两面台商”进行惩罚，这个建议很精准地抓住了“台独”的问题症结，他非常赞同。

“是否为民众福祉着想，是否为民生着想，高下立判”

有台湾学者接受台媒采访指出，大陆31项惠台措施体现的是与十九大和2018年对台工作会议一脉相承的思路。

值得一提的是，台湾媒体在报道一个月前召开的2018年对台工作会议时，普遍分析认为：大陆对台将“软的更软，硬的更硬”。

与此同时，据中新社报道，国台办副主任刘结一在会前调研座谈时也曾表示，将出台更多政策措施让台胞在大陆受益，“力度会越来越大”。

这样一来，昨天发布会上《若干措施》的公布和对“两面台商”的表态看上去就一点儿都不突兀了。

而在北京联合大学台湾研究院教授朱松岭看来，惠台措施释放的暖意和近期台当局主导下岛内爆发的“哄抢卫生纸”事件更形成了鲜明的“冷热对比”。

▲在台湾商场里，卫生纸被哄抢一空。

“这说明大陆和台湾双方对于台湾民众的态度是不一样的，对于是否为民众福祉着想，是否为民生着想，是高下立判的。”朱松岭告诉小锐。

朱松岭还指出，31项惠台措施也在扎实推进国家和平统一的进程，是两岸统一后措施的“前置”。

“因为国家统一之后，会有经济社会融合的问题，通过31条惠台措施，进行两岸经济社会融合与全面对接，让台湾民众了解大陆、跟大陆心连心，这本身就是国家和平统一进程的有机组成部分。”朱松岭说。

责任编辑：张建利