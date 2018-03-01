昆明出台房屋“限购令”：部分区域实行3年限售

原标题：云南出台房屋“限购令”助楼市降温

中新社昆明3月1日电 （陈静 缪超）昆明市政府办公厅3月1日发布《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的通知》，从住房公积金贷款最高额度、公积金首付款比例等方面进行调整，为房价持续上涨的昆明楼市“降温”。

图为一在建房产项目。（资料图）中新社记者 张浪 摄

云南省房地产业协会会长韩忠庆接受中新社记者采访时表示：“昆明气候优美，交通和基础设施建设得到大幅改善，加上云南大力发展健康产业和全域旅游，吸引了越来越多的人前往买房置业，房价不断上涨。”

据北京房组委统计的数据显示，在“2017北京春季房展会”上，参展人群中，60岁以上的占比超4成，中老年及老年人成为该次展会的主力，养老度假地产受到银发一族追捧。其中，云南意向成交200多套，占总意向成交量的21%。

作为云南的省会城市，昆明房价持续上涨。为促进昆明市房地产市场平稳健康发展，昆明市政府办公厅发布了房屋“限购令”，为昆明楼市“降温”。

通知指出，昆明部分区域内，购买的新建商品住宅需取得不动产权属证书满三年方可上市交易；住房公积金贷款最高额度下调为“单职工缴存家庭30万元（人民币，下同），双职工缴存家庭50万元”。

同时，调整公积金首付款比例，对缴存职工家庭首次使用住房公积金个人贷款购买住宅的，原则上最低首付比例为20%；对再次申请使用住房公积金个人贷款购买住宅的（含原有一套住房贷款已结清），最低首付款比例不低于50%，贷款利率不得低于同期首套住宅的住房公积金个人贷款利率的1.1倍等。

云南省宏观经济研究院院长黄云平表示，此次限购令，长远来看对昆明房地产将有促进作用，将打击一批投资性购房者的积极性。

“民众手中有钱，需求投资。但投资方向单一局限，房地产一直是很多人投资的首选。”黄云平称，“我认为，政府应该拓宽和引导民众投资的方向，这将有助于给房地产降温，也对维持合理房价起到积极作用。”（完）

责任编辑：张建利