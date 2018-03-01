昆明出台房屋“限购令”：部分区域实行3年限售

原标题：云南出台房屋“限购令”助楼市降温
中新社昆明3月1日电 （陈静 缪超）昆明市政府办公厅3月1日发布《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的通知》，从住房公积金贷款最高额度、公积金首付款比例等方面进行调整，为房价持续上涨的昆明楼市“降温”。
云南省房地产业协会会长韩忠庆接受中新社记者采访时表示：“昆明气候优美，交通和基础设施建设得到大幅改善，加上云南大力发展健康产业和全域旅游，吸引了越来越多的人前往买房置业，房价不断上涨。”
据北京房组委统计的数据显示，在“2017北京春季房展会”上，参展人群中，60岁以上的占比超4成，中老年及老年人成为该次展会的主力，养老度假地产受到银发一族追捧。其中，云南意向成交200多套，占总意向成交量的21%。
作为云南的省会城市，昆明房价持续上涨。为促进昆明市房地产市场平稳健康发展，昆明市政府办公厅发布了房屋“限购令”，为昆明楼市“降温”。
通知指出，昆明部分区域内，购买的新建商品住宅需取得不动产权属证书满三年方可上市交易；住房公积金贷款最高额度下调为“单职工缴存家庭30万元（人民币，下同），双职工缴存家庭50万元”。
同时，调整公积金首付款比例，对缴存职工家庭首次使用住房公积金个人贷款购买住宅的，原则上最低首付比例为20%；对再次申请使用住房公积金个人贷款购买住宅的（含原有一套住房贷款已结清），最低首付款比例不低于50%，贷款利率不得低于同期首套住宅的住房公积金个人贷款利率的1.1倍等。
云南省宏观经济研究院院长黄云平表示，此次限购令，长远来看对昆明房地产将有促进作用，将打击一批投资性购房者的积极性。
“民众手中有钱，需求投资。但投资方向单一局限，房地产一直是很多人投资的首选。”黄云平称，“我认为，政府应该拓宽和引导民众投资的方向，这将有助于给房地产降温，也对维持合理房价起到积极作用。”（完）
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 从西藏向西北调水可行吗?多方激烈辩论
- 【 军事 】 中国军机飞赴日本海 日本战机跟踪拍摄
- 【 财经 】 李嘉诚悄然出售广东3800亩地产项目
- 【 体育 】 26+11!赛季最硬气1仗 火箭有他就打不...
- 【 娱乐 】 李佩斯承认是双性恋：交往过男人和女...
- 【 科技 】 苹果新专利曝光：MacBook或取消键盘
- 【 教育 】 世界大学学科排名清华北大6学科入前1...
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有