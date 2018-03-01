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中方批美贸易代表办公室最新报告：对华妄加指责

中方批美贸易代表办公室最新报告：对华妄加指责
2018年03月01日 21:57 中国新闻网
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　　原标题：中方称美贸易代表办公室最新报告对华“妄加指责”

　　中新社北京3月1日电 中国商务部美大司负责人3月1日称，美国贸易代表办公室最新发布的报告对中国经济模式和相关政策“妄加指责”，中方对此表示严重关切。

　　当地时间2月28日，美国贸易代表办公室发布《2018年贸易政策议程和2017年年度报告》。

　　对此，商务部美大司负责人回应称，该报告坚持“美国优先”的政策取向，罔顾多年来中国市场经济建设取得的巨大成就，严格履行加入世贸组织承诺的事实，以及中美经贸关系互利共赢的本质。

　　该负责人强调，加入世贸组织以来，中国认真履行关税减让和市场开放承诺，反对保护主义，加强产权保护，促进公平竞争，用实际行动推动经济全球化进程。中国的发展给全球经济提供巨大的动力源泉，2017年对世界经济增长贡献率超过30%。

　　2018年以来，美国贸易保护倾向明显抬头，中美经贸摩擦不断。继对全球进口光伏产品和大型洗衣机设限后，美国近日还对中国铝箔裁出高额反倾销与反补贴税率。

　　“作为全球最大的两个经济体，中美两国在经贸合作中存在一些分歧和摩擦是正常的。”该负责人坦言，关键是要以建设性方式管控分歧，扩大共同利益，避免将经贸问题政治化，或动辄采取单边主义的做法。

　　他呼吁美方与中方共同努力，加强沟通交流，相互开放市场，做大合作蛋糕，妥善解决双方重点关切。（完）

责任编辑：张建利

中美中方办公室
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