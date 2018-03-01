山东枣庄原书记陈伟被免三年后再亮相 成民企老总

原标题：枣庄原书记陈伟被免三年后以民企老总身份亮相，曾因违纪降级

“消失”三年之后，山东枣庄市委原书记陈伟再次出现在公众面前。这一次，他的身份是民营企业老总。

据浙江在线-兰溪新闻网报道，2月26日，兰溪举行“践行国家乡村振兴战略，推进城市转型古城复兴”座谈会暨全域旅游合作开发（投资）签约仪式。

会上，当地政府与中国铁建股份有限公司、中国城乡建设集团有限公司、中国能源建设有限公司、中青旅置业公司、中国开发性金融促进会、万通集团、中国景易集团等七家单位组成的战略联合体，成功签订全域旅游合作开发（投资）协议，为兰溪乡村振兴、古城复兴注入新时代崭新活力。

2月26日，陈伟以中国景易集团执行董事、浙江华景通旅游开发有限公司董事长的身份亮相浙江兰溪。（图片来源于网络）

有网友注意到，上述活动中，久未露面的陈伟以中国景易集团执行董事、浙江华景通旅游开发有限公司董事长的身份亮相并发表致辞。

对此，兰溪市委宣传部有关人士近日向澎湃新闻（www.thepaper.cn）证实，这位中国景易集团执行董事、浙江华景通旅游开发有限公司董事长，就是此前担任枣庄市委书记的陈伟。

昔日“明星官员”因严重违纪被降级

公开资料显示，陈伟，男，汉族，1966年10月生，浙江金华人，1987年2月加入中国共产党，1984年9月参加工作，华东理工大学工业自动化专业、日本东京工业大学研究生院经济管理专业毕业，博士研究生学历，工学博士学位，管理学博士学位。

他从2000年12月进入仕途，历任威海市政府市长助理，威海市委常委、副市长，共青团山东省委书记、党组书记，枣庄市长等职，并于2011年12月出任枣庄市委书记。

陈伟在担任枣庄市长、市委书记时，因全力推进台儿庄古城重建给外界留下深刻印象。

据《大众日报》等多家媒体报道，台儿庄古城重建2009年拉开序幕，2013年竣工，累计投资超过17亿元。重建采用“政府主导，市场运作“模式，由当地5家国有煤矿各自拿出10万吨原煤，以4亿元的资本金组建公司。这一模式也被陈伟比作“50万吨煤换一座古城”。

曾经担任枣庄市委书记的陈伟（图片来源于网络）。

不过，就在台儿庄古城游客接待日渐升温之际，陈伟的仕途之路陷入困境。

2015年1月底，澎湃新闻曾注意到，枣庄政府官网“书记之窗”将时任市委书记陈伟的简历撤下。枣庄市委相关人士当时表示，陈伟已被免职。

2015年2月8日，齐鲁网发布消息，山东省委决定李同道任中共枣庄市委委员、常委、书记，免去陈伟的中共枣庄市委书记、常委、委员职务。

2015年2月28日，山东省纪委通报陈伟涉嫌违纪，正在接受组织调查。

5个月后，山东省委十届十二次全体会议审议并通过了中共山东省纪律检查委员会关于枣庄市委原书记陈伟严重违纪问题的审查报告，确认山东省委常委会之前作出的给予陈伟开除党籍处分的决定。

2016年7月4日，山东省委召开全省领导干部警示教育大会，通报近年来全省查处的部分省管干部违纪违法案件情况。其中，枣庄市委原书记陈伟因严重违纪，被降为科级非领导职务。

时隔三年以企业老总身份再亮相

澎湃新闻注意到，自2015年1月底被免职，陈伟一直没有公开露面，直至2018年2月26日。

这一天，他以中国景易集团执行董事、浙江华景通旅游开发有限公司董事长的身份出现在兰溪，与另外六家单位共同签约总投资约100亿元的兰溪古城保护开发合作项目。

在当天下午举行的“沸腾兰溪全域旅游”高峰论坛上，中国开发性金融促进会副会长兼秘书长郭明社还在发言中提到台儿庄古城重建，对该项目给予高度肯定。

兰溪是浙江金华下辖的一个县级市，金华也是陈伟的家乡。

早在2008年6月，《金华晚报》就曾报道，陈伟对“金华人”这个身份很看重。担任枣庄市长时，他带领枣庄招商部门有关人员前往家乡招商，备受浙商关注，短短几天招商引资突破50亿元。

2月26日，陈伟代表中国景易集团，与兰溪市政府签订全域旅游合作开发（投资）协议。（图片来源：兰溪新闻广播电视台新闻截屏）

若干年之后，陈伟经历了仕途折戟和身份转换，成为涉足旅游开发的企业老总。

对于中国景易集团，澎湃新闻并未在国家工商总局主办的国家企业信用信息公示系统查到该公司任何信息，但是从香港公司网上查册中心发现一家名为“中国景易有限公司”的企业。后者注册于2016年9月，董事为陈伟，股本100万港元。

另据国家企业信用信息公示系统显示，浙江华景通旅游开发有限公司2017年8月在宁波市江北区注册成立。公司法定代表人陈伟，注册资本1亿元，其中陈伟认缴9900万元，戎星恺认缴100万元。

而在更早时候，还有一家名为“浙江全域优景旅游管理有限公司”的企业在宁波市江北区注册。该公司成立于2017年3月，法定代表人石才娟，注册资本1000万元，两名股东依然是陈伟和戎星恺。

责任编辑：张玉