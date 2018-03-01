原标题：中国代表呼吁建立公平公正的全球人权治理体系

中新社北京3月1日电 日内瓦消息：中国代表当地时间2月28日在联合国人权理事会第37次会议上发言，呼吁建立公平公正的全球人权治理体系。

据中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表团官网消息，中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表俞建华2月28日以“坚持合作共赢，共促人权发展”为题参加一般性辩论，呼吁各方携手同心，共同推动构建人类命运共同体，推动建立公平、公正、开放、包容的全球人权治理体系。

俞建华表示，回顾历史，国际人权事业走过了不平凡的历程，也取得了重要进步和发展。展望未来，我们的世界充满希望，也充满挑战。中方呼吁各方共同推动构建新型国际关系，推动构建人类命运共同体。

俞建华就此提出四点主张。一是以发展促人权。应坚持把发展权放在首位，全面落实联合国《2030年可持续发展议程》，消除极端贫困，维护开放型世界经济，促进贸易和投资自由化便利化，引导经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。

二是以安全促人权。应加大政治斡旋、预防冲突和重建和平的努力，切实防暴止乱，营造可持续和平。应支持各国依法打击违法犯罪、维护社会安全的努力，加强法治建设，增强民众的安全感。

三是以合作促人权。应在相互尊重和平等互利的基础上开展对话，推动人权理事会等多边人权机制以公正、客观和非选择性方式开展工作，摒弃双重标准，摒弃人权政治化和“点名羞辱”。应在当事国同意的基础上大力开展人权技术援助，切实加强各国人权能力建设。

四是以公平促人权。应推动提高发展中国家在全球人权治理体系中的代表性和发言权，推动国际人权合作充分尊重并反映发展中国家的意愿，加大对发展权和经社文权利的重视，增加在发展、减贫、卫生、妇女、儿童、残疾人等领域的投入，实现各类人权平衡发展，让发展中国家成为国际人权合作的受益者。

俞建华还表示，中国始终是国际人权治理的参与者、建设者和贡献者。随着中国发展目标的逐步实现，中国人权事业将迎来新的更大的发展，同时也将为人类进步事业作出新的更大的贡献。

联合国人权理事会第37次会议是人权理事会年度主会，于2月26日在日内瓦万国宫开幕，会议将持续至3月23日。（完）

责任编辑：初晓慧