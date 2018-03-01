交通部：河北邢台致6死23伤事故涉事客车违规运营

原标题：交通部：河北邢台“2·27”事故涉事客车违规运营
中新网3月1日电 据交通部网站消息，2月27日，河北省邢台市邢台县邢左公路太子井乡发生一起客车（车牌号为冀EE8075）与货车（车牌号为冀EM6726）碰撞事故，致使大客车侧翻至路边沟，造成6人死亡、23人受伤。事故发生后，交通运输部印发通知要求，各地交通运输主管部门要深刻吸取事故教训，切实做好春运后期及全国两会期间道路运输安全工作。
据了解，事故初步暴露出三方面问题：一是客车违规从事包车客运业务。冀EE8075客车为农村客运班线，在2月27日报停期间，通过微信、QQ等通信手段私自承接包车客运业务，未办理相关包车业务手续，逃避监管。二是驾驶员安全意识淡薄。事发当日为小雨天气，事发路段路面湿滑，货车驾驶员占道行驶、超速行驶，肇事客车驾驶员应急处置不当。三是货车驾驶员从业资格证于2015年9月24日到期。
通知指出，近期在春运及两会安全暗访检查中发现，部分地区还存在客运站安全管理制度落实不到位、驾驶员安全意识不够、违规经营行为突出等问题。
通知要求，各地交通运输主管部门要高度重视、严格安全生产监督管理，突出重点、狠抓安全主体责任落实，做好预防、深入开展安全督导检查，严格执法、严厉打击违法违规行为，加强值守、及时妥善应对各类突发事件。
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