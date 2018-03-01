教育部长:认清西方意识形态对国家主权的严重威胁

原标题：教育部部长：通过法治途径解决涉校涉生安全事件

中新网3月1日电 据教育部网站消息，今天，全国学校安全工作电视电话会议在京召开。教育部党组书记、部长陈宝生表示，要强化依法治理，通过法治途径和方式解决涉校涉生安全事件。强化综合治理，将学校安全工作纳入公共安全体系。

教育部。（资料图） 中新网记者 富宇 摄

陈宝生强调，要把安全工作摆在教育强国建设更突出位置，时刻把广大师生生命安全放在第一位。一是深刻认识新时代学校安全工作的重要性，健全落实安全管理责任制，完善防控体系，突出安全教育，加强源头治理，加强应急救援，坚决遏制重特大安全事故发生。

二是认真分析学校安全工作出现的新情况、新特点、新问题，关注新兴安全领域，认清暴力恐怖主义、民族分裂势力、宗教极端势力和西方意识形态对我国家主权和政治安全的严重威胁。重视原生事故处置，坚决避免因个别偶发事故处置不当，发酵演变，引发更大的次生事件。掌握教育舆情主动权，引导舆论理性表达，营造良好舆论生态。

三是认真研究学校安全工作面临的新形势，强化依法治理，通过法治途径和方式解决涉校涉生安全事件。强化综合治理，将学校安全工作纳入公共安全体系。强化社会化治理，推进校地、校警、校群联动联防联治。强化信息化治理，实现网络和信息安全可管可控。

四是建立健全校园安全风险防控体系，将安全教育全面纳入国民教育体系，会同有关部门及时为学校提供安全风险提示。强化学校内部保卫力量规范化建设，强化校内日常安全管理。加强与有关部门合作，做好安全事故处置和风险化解工作。

五是加强学校安全基础设施建设，做好防溺水、上下学交通、卫生和食品安全等常规安全管理，强化校园欺凌与暴力、校园贷等热点难点治理。同时，加强对学校安全工作的督导检查，及时通报检查情况，及时落实整改措施。

责任编辑：张建利