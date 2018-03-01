律协副会长提案：建议只有律师能担任刑案辩护人

全国政协委员、全国律协副会长吕红兵。 中国网 资料图

原标题：全国政协委员吕红兵提案：建议只有律师能担任刑事案件辩护人

澎湃新闻记者 邵克 林平

2018年全国两会召开在即，全国政协委员、全国律协副会长吕红兵将提交提案建议建立律师专属辩护制度。他认为随着刑事案件律师辩护全覆盖的推进，应明确规定只有律师才能担任刑事案件辩护人，以提高刑事案件办理质量和效率。

目前，《刑事诉讼法》第三十二条规定，犯罪嫌疑人、被告人可以聘请以下三种人担任辩护人：一是律师，二是人民团体或者犯罪嫌疑人、被告人所在单位推荐的人，三是犯罪嫌疑人、被告人的监护人、亲友。

吕红兵告诉澎湃新闻（www.thepaper.cn），他认为，规定“亲友”可以作为辩护人，主要是考虑到这些人与委托人有一定关系，是犯罪嫌疑人、被告人信赖的人。但由于“亲友”范围过于广泛，在司法实践中出现了一些问题。有些处于停止执业期间的律师或者已经被吊销、注销律师执业资格证书的人，出于非法动机和目的，以案件当事人“亲友”身份参加辩护代理。在辩护代理过程中，这些人往往采取缠讼、炒作、施压等不正当手段影响案件依法办理。

吕红兵说，刑事辩护是一项技术性很高的工作，要求熟知相关法律法规，能够运用法律有效维护当事人合法权益。而“亲友”虽然熟悉当事人，但往往不熟悉法律法规，缺乏辩护代理经验，无法实现“有效辩护”，不利于保障当事人合法权益。

吕红兵认为，将“亲友”作为辩护人的一种，其中一个原因是很多当事人聘不起律师，刑事案件辩护率低。

2017年10月，最高人民法院、司法部联合出台了《关于开展刑事案件律师辩护全覆盖试点工作的办法》（以下简称《办法》），在北京、上海、浙江等8个省（直辖市）试点刑事案件审判阶段的律师辩护全覆盖。《办法》将通知辩护范围扩大到法院阶段适用普通程序审理的所有一审案件、二审案件和按照审判监督程序审理的案件，并且明确规定，二审人民法院发现一审人民法院未履行通知辩护职责，导致被告人在审判期间未获得律师辩护的，应当裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。

吕红兵认为，目前正在推进的刑事案件律师辩护全覆盖试点工作，能够有效解决目前刑事案件律师辩护率低的问题。待试点全面铺开后，当事人完全可以通过法律援助等途径来得到律师的有效辩护。

责任编辑：张义凌