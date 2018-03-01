石家庄今日开出首张乱扔烟头罚单 发放千余灭烟袋

原标题：石家庄今日开出第一张乱扔烟头罚单，发放千余“灭烟袋”

为贯彻落实省“双创双服”、市“4+4”现代产业部署动员会精神，巩固全国文明城创建成果，进一步改善城区市容市貌，持续提升城市精细化管理水平，为创建国家卫生城市奠定良好基础，3月1日上午，“讲文明、改陋习、除顽疾、洁城区”行动在“八区一县”全面启动，城管部门将统一对乱扔烟头等影响环境卫生、市容市貌的行为进行处罚。八区一县共出动1000余名执法人员，200辆执法车，当场处罚30余人

劝阻不文明行为 发放千余“灭烟袋”

“您好， 这个烟头是您扔的吗，请您将烟头捡起来放入垃圾桶，对于乱扔烟头的不文明行为我们会予以处罚，请您配合执法。”当日上午在万达步行街，裕华区城管局执法大队队员展雷光正在对沿街乱丢垃圾和烟头等不文明行为开展执法工作。“原来我没有注意过，今后我一定会从自身做起，再也不乱扔垃圾和烟头了。” 一名市民在得到劝阻后认真地说。

在万达广场、南焦客运站、怀特商圈等多个人流密集区域，裕华区城管局都设置了宣传点，几名城管执法人员热情的向过往的市民发放明白纸，宣传“讲文明、改陋习、除顽疾、洁城区”行动内容，周围还有宣传车在巡回播放录音，户外电子显示屏循环播放活动宣传语，宣传引导路人不要乱丢垃圾和烟头。在这些宣传点上，记者还看到城管执法人员免费向市民发放车载垃圾桶、灭烟袋、垃圾袋等物品，倡导市民不车窗抛物，不随意扔烟头、垃圾等。一名市民告诉记者，领了一个车载垃圾桶，以后不光自己不会乱扔垃圾，还会告诉身边的家人朋友，都不要乱扔。

城管执法人员开出省会“第一张”乱扔烟头罚单

在南焦客运站广场 ，记者见到裕华区城管局执法大队建华南中队徐山队长一行两人正在沿街对乱丢垃圾和烟头等不文明行为的行人开展执法工作。一名男子在领到灭烟袋后依然将烟头随手扔在地上，执法人员马上责令其捡起，并开据了我市第一张乱扔烟头的“当场处罚决定书”，依据《河北省城市市容和环境卫生条例》第四十条，对该市民乱扔烟头的行为进行了当场行政处罚即50元罚款。这名男子也表示，因为随手扔烟头习惯了，这次罚款50元也是买个深刻的教训，下回再也不随地乱扔了。

这些行为要罚款，最高1000元

自3月1日开始，市城管部门对在城区内街道、广场、公园等公共场所，影响市容环境卫生的以下行为，将根据《河北省城市市容和环境卫生条例》实行处罚。

●对随地吐痰，乱丢纸屑、乱丢垃圾等行为应处以10到50元的罚款；

●对车窗抛物等不文明行为要进行10到50元的罚款；

● 对乱贴乱画的行为予以每处（次）50到200元罚款；

●对沿街散发广告、商业宣传的行为要责令整改，拒不整改的要处以200到1000元的罚款；

●对其他乱扔杂物、口香糖、塑料袋等废弃物的处以10元到50元罚款。

来源：石家庄发布

责任编辑：张义凌