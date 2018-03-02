原标题：内蒙古大兴安岭发现国家一级保护鸟类白头鹤

中新社呼和浩特3月2日电 （记者 李爱平）内蒙古自治区大兴安岭汗马国家级自然保护区2日对外称，该保护区工作人员近日从红外相机中，发现国家一级保护鸟类白头鹤的照片。

汗马国家级自然保护区位于内蒙古大兴安岭主脊西侧，已跻身国际重要湿地，这是在该保护区内首次记录到白头鹤栖息。

官方消息指，经鸟类学家确认，画面中的鸟类为白头鹤。在拍摄到的照片中，共有四只，分别为两只成年白头鹤和两只鹤宝宝。白头鹤是鹤科鹤属的鸟类，又称锅鹤、玄鹤、修女鹤。栖息于河口、湖泊及沼泽湿地，食鱼类、甲壳类、多足类、软体动物、昆虫以及小麦、莎草科植物等。

公开资料显示，白头鹤已被列入世界自然保护联盟红色名录易危等级，全球种群数量6000多只。白头鹤也是中国一级保护鸟类，目前鄱阳湖是世界最大的白头鹤越冬地。（完）

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