民盟中央：引导雄安农民就业 让农户融入新区生活

原标题：民盟中央：引导雄安农民就业创业，保障农户融入新区生活

目前雄安农户普遍看好未来生计发展空间，期盼新区建设尽快推进。

2018年全国两会召开前夕，澎湃新闻（www.thepaper.cn）从民盟中央网站获悉，民盟中央将向全国政协十三届一次会议提交《关于引导雄安农民就业创业，保障农户融入新区生活的提案》（以下简称“《提案》”）。

《提案》指出，雄安新区作为智慧科技新城，对人力资本要求很高，目前雄安农户普遍看好未来生计发展空间，期盼新区建设尽快推进。

民盟中央在上述《提案》中提出了以下几个方面的建议。

1。全面统筹实施，明明白白推进。在做好雄安新区基础设施、产业发展等硬件规划的同时，也要充分考虑雄安农民就业创业、未来社会融合等方面的需求。引导雄安农民从关心补偿水平向培养生计能力转变，激发其就业创业的内在动力，防止产生依赖行为。

2。加快周边区域就业承接工作，理顺各阶段从业渠道。各级部门尽快启动吸纳雄安农民就业的部署安排，依托周边原有生产经营、市场营销基础，打造箱包、服装、鞋类等相关产品的国际性区域集聚市场。建立雄安农民从业的“就业直通车专线”，鼓励用人单位将适宜岗位优先安排雄安务工群体，给予相应企业税费减免、社保补贴等优惠政策。增加订单式培训，为新区产业转型跨越储备、培育不同层面、不同领域的专用劳动力。

3。搭建产业转移转型平台，拓展创新创业出口。国家支持开辟雄安企业入驻周边县市园区的“绿色通道”，给予迁建企业、迁入园区、迁入地方政府在用地政策、财政转移支付方面的相应支持、倾斜。创新雄安企业对口帮扶贫困地区产业发展机制，出台针对雄安企业以机器、技术、市场等投资贫困地区的优惠政策。建立创业综合服务平台，收集创业信息，提供创业服务，建立新区政府主导的创业贷款信用担保机制、创业孵化专项基金，在贷款门槛、贷款利息、还款期限方面给予一定政策优惠。

4。瞄准教育、培训的适用性，促进雄安农民多层面融入新区。相关部门为雄安农民提供适用、实用技能培训，提倡市场为导向的超市化培训。进行制度组织创新，培育社区股份合作制企业，在形成工资性收入同时增加财产性收入，多渠道、多形式、多方面培育农民的物质、人力、金融、社会、自然等生计资本。以京津冀区域教育一体化政策为抓手，以职业技能提升为援手，从短期角度缓冲收入减少的影响，从长期角度提高新区子女后代的生计能力。

5。创新生计保障体系，缓冲产业转移转型的生计风险。实现雄安失地农民养老保险、医疗保险、失业保险等社会保障的相互补充，创新补偿、补助、补贴多样化保障形式，补偿性收入与保障性收入结合，形成动态的、阶段性、多元化保障机制的有效衔接。建立商业性保险险种，提高雄安农民应对突发状况的缓冲能力，防止因病、因失业导致的收入减少、支出压力加大的致贫风险，避免介入性贫困的发生。把握保障措施的力度和时机，防止拆迁致富的惰性，培育雄安农民精神自立、能力自立、生计自立的发展机制。

责任编辑：张玉