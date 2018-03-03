中国最快磁浮列车年中将下线 时速可达160公里

原标题：我国自主研发最快磁浮列车年中将下线
新华社北京3月3日电（记者阳建、姜琳）全国人大代表、中车株洲电力机车有限公司董事长周清和3日透露，我国“2.0版”快速磁浮列车正处在紧张的试制组装阶段，计划今年年中下线。这将是我国自主研发的最快时速磁浮列车。
周清和告诉记者，相比此前为长沙磁浮快线研制的我国首列中低速磁浮列车，“2.0版”快速磁浮列车更快、更轻、载客量更大。通过提升直线牵引电机等关键部件性能，列车速度从以往的每小时100公里提高到160公里。
据介绍，目前，世界上短定子结构的磁浮列车最高时速为100公里。下线投运后，“2.0版”快速磁浮列车的时速将在全球处于领先地位，将进一步推动我国磁浮产业及技术水平保持世界前列。
据周清和介绍，“2.0版”快速磁浮列车不仅时速大幅提升，而且通过车体复合材料、关键部件悬浮架轻量化设计以及系统优化配置等，列车更为轻便，载客量提升超过30%。
周清和说，“2.0版”快速磁浮列车具有爬坡能力强、转弯半径小、低噪音等特点，适于在城市内部、城市和卫星城之间、城市群之间、地形复杂的景区内部运行，将成为我国城镇化建设、“一带一路”建设和“走出去”的拳头轨道交通产品。
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