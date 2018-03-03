原标题：两会“通道”开启，传递了哪些好声音？

3月3日，全国政协十三届一次会议开幕。在开幕会开始前和结束后，人民大会堂各有一场别开生面的“特殊的新闻发布会”——首次开启的委员通道、已经成为两会“传统”的部长通道。

在这两场“特殊的新闻发布会”中，共有11位委员和多位部长，接受了中外媒体的采访。他们回应了哪些热点问题？又有哪些精彩发言？小新帮您梳理！

图为全国政协委员在“委员通道”上。 中新社记者 骆云飞 摄

杨利伟

中国载人航天工程办公室副主任、航天员

中国已经具备建造空间站的能力，今年将面向社会选拔第三批航天员。

潘建伟

中国科学技术大学常务副校长，中科院院士

量子通信能够解决传统计算机无法解决的问题，在特定问题求解上比超级计算机更能保护千家万户的信息安全。

赵红卫

中国铁道科学研究院首席工程师

将研制京张智能高铁动车组，实现智能无人驾驶等技术，还会推出智能出行等服务。

赵红卫（左）、杨利伟（中）、潘建伟（右）在“委员通道”接受媒体采访。 中新社记者 骆云飞 摄

周晔

北京市东城区特殊教育学校校长，十九大手语翻译

“央视20多年不说话的女主播”教你手语——“谢谢你”。

吴浩

北京市丰台区方庄社区卫生服务中心主任，首都医科大学教授

有个老人告诉我：自从北京医改以后，我是最早一批和家庭医生签约的，现在我的血压血糖控制的很好。美好的生活始于健康，社区医务人员的春天就是我们健康的春天。

张敏

云南省西双版纳州勐腊县职业高级中学教研组组长

云南的普洱茶闻名天下，当地职业学校的毕业生就是利用所学知识进行创业。希望国家继续加大对少数民族贫困地区职业教育的关注和扶持。

张桃林

九三学社中央副主席，农业部副部长

农产品质量安全总体是有保证的。我们也要始终对食品安全“绷紧弦”，对问题零容忍。哪怕有1%的不合格，也要付出100%的努力。

吕忠梅

农工民主党中央常委

“常有人说，政协委员是说了白说，而我的职责就是让委员说了不白说！”

李文俊

香港理文造纸有限公司主席

“粤港澳大湾区可以给香港青年很大的一个方便，也制造了很多创业、就业的机会。”

杨扬

北京2022冬奥会和冬残奥会运动委员会主席

中国将争取参加北京冬奥会所有项目的资格，优势项目要争取取得更好成绩。

张凯丽

中国国家话剧院演员

“大家让我签名经常让我写‘祝好人一生平安’，做个好人是我们社会绝大多数人的追求，演员更应该身体力行。”

陈宝生

教育部部长

“全社会要提倡尊师重教，重振师道尊严。一个人，一个家庭，一个社会，一个国家，一个民族，违反了师道，迟早是要受到惩罚的。”

图为教育部部长陈宝生在“部长通道”接受记者采访。 中新社记者 卞正锋 摄

裘援平

国务院侨务办公室主任

“华侨华人的历史和现实的贡献，应该得到充分的肯定，而不是诋毁和贬低。”“中国从来没有利用侨胞和侨务工作，做过任何危害别国利益的事情。”

图为国务院侨务办公室主任裘援平在“部长通道”接受记者采访。 中新社记者 卞正锋 摄

张军

司法部部长

目前，监狱假释罪犯的比例明显偏低，只有2%左右，不符合法律精神。今后要会同人民法院、人民检察院，大幅度提升可以假释出去的罪犯的比例。

图为司法部部长张军在“部长通道”接受记者采访。中新社记者 卞正锋 摄

王国强

国家中医药管理局局长

真正让中国中医药走向世界，能够更好造福人类健康，中国首先要做好自己的事情，把中国中医弘扬好、发展好，总结更多普惠群众健康的技术方法理论和药物，这是我们的任务。

图为国家中医药管理局局长王国强在“部长通道”接受记者采访。 中新社记者 卞正锋 摄

刘玉珠

国家文物局局长

文物安全永远是零起点。文物安全工作，任何大话、空话、拍胸脯、做表面文章，不仅不能成事，而且会坏事。

图为国家文物局局长刘玉珠在“部长通道”接受记者采访。 中新社记者 卞正锋 摄

除了“委员通道”和“部长通道”，

5日开幕的全国人大会议还将首次开启“代表通道”。

三条“通道”还将带来哪些好声音？

我们一起期待！

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责任编辑：张岩