原标题：两会“通道”开启，传递了哪些好声音？
3月3日，全国政协十三届一次会议开幕。在开幕会开始前和结束后，人民大会堂各有一场别开生面的“特殊的新闻发布会”——首次开启的委员通道、已经成为两会“传统”的部长通道。
在这两场“特殊的新闻发布会”中，共有11位委员和多位部长，接受了中外媒体的采访。他们回应了哪些热点问题？又有哪些精彩发言？小新帮您梳理！
杨利伟
中国载人航天工程办公室副主任、航天员
中国已经具备建造空间站的能力，今年将面向社会选拔第三批航天员。
潘建伟
中国科学技术大学常务副校长，中科院院士
量子通信能够解决传统计算机无法解决的问题，在特定问题求解上比超级计算机更能保护千家万户的信息安全。
赵红卫
中国铁道科学研究院首席工程师
将研制京张智能高铁动车组，实现智能无人驾驶等技术，还会推出智能出行等服务。
周晔
北京市东城区特殊教育学校校长，十九大手语翻译
“央视20多年不说话的女主播”教你手语——“谢谢你”。
吴浩
北京市丰台区方庄社区卫生服务中心主任，首都医科大学教授
有个老人告诉我：自从北京医改以后，我是最早一批和家庭医生签约的，现在我的血压血糖控制的很好。美好的生活始于健康，社区医务人员的春天就是我们健康的春天。
张敏
云南省西双版纳州勐腊县职业高级中学教研组组长
云南的普洱茶闻名天下，当地职业学校的毕业生就是利用所学知识进行创业。希望国家继续加大对少数民族贫困地区职业教育的关注和扶持。
张桃林
九三学社中央副主席，农业部副部长
农产品质量安全总体是有保证的。我们也要始终对食品安全“绷紧弦”，对问题零容忍。哪怕有1%的不合格，也要付出100%的努力。
吕忠梅
农工民主党中央常委
“常有人说，政协委员是说了白说，而我的职责就是让委员说了不白说！”
李文俊
香港理文造纸有限公司主席
“粤港澳大湾区可以给香港青年很大的一个方便，也制造了很多创业、就业的机会。”
杨扬
北京2022冬奥会和冬残奥会运动委员会主席
中国将争取参加北京冬奥会所有项目的资格，优势项目要争取取得更好成绩。
张凯丽
中国国家话剧院演员
“大家让我签名经常让我写‘祝好人一生平安’，做个好人是我们社会绝大多数人的追求，演员更应该身体力行。”
陈宝生
教育部部长
“全社会要提倡尊师重教，重振师道尊严。一个人，一个家庭，一个社会，一个国家，一个民族，违反了师道，迟早是要受到惩罚的。”
裘援平
国务院侨务办公室主任
“华侨华人的历史和现实的贡献，应该得到充分的肯定，而不是诋毁和贬低。”“中国从来没有利用侨胞和侨务工作，做过任何危害别国利益的事情。”
张军
司法部部长
目前，监狱假释罪犯的比例明显偏低，只有2%左右，不符合法律精神。今后要会同人民法院、人民检察院，大幅度提升可以假释出去的罪犯的比例。
王国强
国家中医药管理局局长
真正让中国中医药走向世界，能够更好造福人类健康，中国首先要做好自己的事情，把中国中医弘扬好、发展好，总结更多普惠群众健康的技术方法理论和药物，这是我们的任务。
刘玉珠
国家文物局局长
文物安全永远是零起点。文物安全工作，任何大话、空话、拍胸脯、做表面文章，不仅不能成事，而且会坏事。
除了“委员通道”和“部长通道”，
5日开幕的全国人大会议还将首次开启“代表通道”。
三条“通道”还将带来哪些好声音？
我们一起期待！
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