两会今日看点：政协会议开幕 “委员通道”首开启

原标题 两会今日看点：政协会议开幕 “委员通道”首度开启

3月2日，全国政协十三届一次会议新闻发布会在北京人民大会堂举行，大会新闻发言人王国庆向中外媒体介绍本次大会有关情况并回答记者提问。中新社记者 泱波 摄 泱波 摄

中新网北京3月3日电 今日下午3时，全国政协十三届一次会议将在北京开幕，一年一度的全国两会正式启幕。

根据议程，在今天的开幕会上，2000多名全国政协委员将听取和审议政协全国委员会常务委员会工作报告和政协全国委员会常务委员会关于提案工作情况的报告。

2日，全国政协十三届一次会议新闻发布会举行，据大会新闻发言人王国庆的介绍，大会议程还包括：列席十三届全国人大一次会议，听取并讨论政府工作报告及其他有关报告，讨论宪法修正案草案和监察法草案等；审议通过中国人民政治协商会议章程（修正案）、审议通过政协第十三届全国委员会第一次会议政治决议等决议和报告；选举政协第十三届全国委员会主席、副主席、秘书长和常务委员。大会将于15日上午闭幕。

据介绍，这次大会将安排两次大会发言，十三次小组讨论，一次界别联组讨论，三场记者会。

政协大会的开幕会、闭幕会和大会发言将对中外记者开放。对媒体开放的小组讨论和界别联组讨论将通过全国政协网站等提前公布。

值得关注的是，今年全国两会将首次开启“代表通道”和“委员通道”。其中，政协会议组织了三场“委员通道”集体采访活动。

3日下午，人民大会堂东门内中央大厅北侧将举办首场“委员通道”，邀请来自多个界别的全国政协委员接受媒体采访。

根据大会新闻中心公布的名单，首场“委员通道”接受采访的委员有11位，包括：全国政协委员，中国载人航天工程办公室副主任、航天员杨利伟；全国政协委员，九三学社中央副主席，中国科学技术大学常务副校长，中科院院士潘建伟；全国政协委员，北京2022冬奥会和冬残奥会运动委员会主席杨扬，等等。

随着政协会议的开幕，2018年全国两会大幕将正式拉开。2日，参加十三届全国人大一次会议的京外代表团陆续抵京，3日下午，十三届全国人大一次会议各代表团将召开会议，推选团长、副团长；审议大会主席团和秘书长名单草案；审议大会议程草案。（完）

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责任编辑：张岩