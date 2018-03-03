新华社评论员：牢牢把握新时代的历史机遇

新华社北京3月3日电 题：牢牢把握新时代的历史机遇

新华社评论员

随着全国政协十三届一次会议开幕，我们迎来了“两会时间”。承载着13亿多人民的期盼和重托，几千名代表委员汇聚北京共商国是、共谋大计。此时此刻，我们有一种共同的感觉：新时代的中国充满新希望，新时代的发展迎来了新机遇。

党的十九大指出，中国特色社会主义进入了新时代，这是我国发展新的历史方位。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央团结带领全国各族人民砥砺前行，推动党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革。近代以来久经磨难的中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，迎来了实现中华民族伟大复兴的光明前景。与此同时，当今世界正处于大发展大变革大调整时期，全球治理体系和国际秩序变革加速推进，尽管人类面临许多共同挑战，但和平与发展的时代主题没有变。察势者智，驭势者赢。把握国内国际大势综合判断，我国仍处于一个大有可为的重要战略机遇期，发展形势总的是好的，时和势在我们这一边。

机遇千载难逢，机遇稍纵即逝。改革开放40年来，我们以敢闯敢干的勇气和自我革新的担当，牢牢抓住历史机遇，奋力实现了从“赶上时代”到“引领时代”的伟大跨越。“来而不可失者，时也；蹈而不可失者，机也。”牢牢抓住新时代的历史机遇，唯有坚定“四个自信”，保持战略定力，集中精力办好自己的事，做到“千磨万击还坚劲，任尔东西南北风”，确保中国发展航船行稳致远。

行百里者半九十。进入新时代，我们肩负着新的历史使命，也面临着新的风险、新的挑战、新的困难，必须做好更为充分的准备、付出更为艰苦的努力。机遇往往与风险挑战相伴并存，越是形势好的时候，越要有如履薄冰的清醒，越要有居安思危的冷静。面对波谲云诡的国际形势、艰巨繁重的改革发展稳定任务，既要有防范风险的先手，也要有应对和化解风险挑战的高招；既要打好防范和抵御风险的有准备之战，也要打好化险为夷、转危为机的战略主动战。坚持底线思维，增强忧患意识，敢于迎难而上，善于化危为机，方能做到“任凭风浪起，稳坐钓鱼船”，推动各项事业在攻坚克难中不断开创新局面。

社会主义是干出来的，新时代是奋斗者的时代。“一万年太久，只争朝夕。”历史只会眷顾坚定者、奋进者、搏击者，而不会等待犹豫者、懈怠者、畏难者。亿万人敬业奉献，国家的发展进步就有了不竭动力；用奋斗创造幸福，实现个人的梦想就有了坚实基础。弘扬奋斗精神，激发奋进力量，在新时代焕发新气象、展现新作为，我们必将书写更加精彩的中国故事，迈向更加幸福的美好生活。 “东风好作阳和使，逢草逢花报发生”。新时代的春风吹拂神州大地，带来勃勃生机。我们期待，广大代表委员不负众望、不辱使命，多建睿智谋事之言，多献务实管用之策，圆满完成今年两会各项议程，进一步把全党全国各族人民思想统一到党的十九大精神上来，把力量凝聚到实现党的十九大确定的各项任务上来，把握历史机遇，更加奋发有为，共同铸就新时代中国特色社会主义事业的新辉煌。

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责任编辑：张迪