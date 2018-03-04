新浪新闻客户端

新闻中心

| 2018全国两会特别报道

十三届全国人大一次会议主席团常务主席名单

十三届全国人大一次会议主席团常务主席名单
2018年03月04日 14:55 新华社
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　新华社北京3月4日电第十三届全国人民代表大会第一次会议主席团常务主席名单

　　（2018年3月4日第十三届全国人民代表大会第一次会议主席团第一次会议推选）

　　栗战书、陈希、王晨、曹建明、张春贤、沈跃跃（女）、吉炳轩、艾力更·依明巴海（维吾尔族）、万鄂湘、陈竺（完）

　　点击进入专题

责任编辑：张建利

人大主席团
我要反馈
2018年全国两会专题
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区