十三届全国人大一次会议主席团常务主席名单

新华社北京3月4日电第十三届全国人民代表大会第一次会议主席团常务主席名单
（2018年3月4日第十三届全国人民代表大会第一次会议主席团第一次会议推选）
栗战书、陈希、王晨、曹建明、张春贤、沈跃跃（女）、吉炳轩、艾力更·依明巴海（维吾尔族）、万鄂湘、陈竺（完）
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