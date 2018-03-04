全国政协委员:建议对因病返贫贫困户报销暂不封顶

全国政协委员、福耀集团副董事长曹晖。

原标题：全国政协委员曹晖：实施特殊援助，根治因病致贫返贫现象

澎湃新闻记者 韩雨亭

如何彻底消除贫困，已经成为中国政府的坚定目标。中央确定，截至2020年，中国将确保帮助7000万贫困人口脱贫，共享基本社会服务。

澎湃新闻（www.thepaper.cn）获悉，今年“两会”期间，全国政协委员、福耀集团副董事长曹晖拟向全国政协十三届一次会议提交题为《关于加强对因病致贫返贫情况动态监测和实施特殊援助的建议》的提案（以下简称《提案》），望政府出台相关措施，加强对因病致贫返贫情况动态监测和实施特殊援助。

十八大以来，中央加快消减中国农村贫困人口工作进度和力度，取得可喜成绩，根据国家统计局数据，截至2017年末，全国贫困人口已累计减少6853万人。

中国扶贫任务却仍然艰巨。根据国家统计局统计，至2017年末，中国仍有3046万人未能脱贫，他们中因病致贫返贫居多。

关于如何彻底解决因病致贫返贫的问题，曹晖在《提案》中称，尽管近年来各级政府通过实施精准扶贫医疗叠加保险政策等办法，有效减轻贫困患者的就医负担，缓解部分因病致贫返贫压力，但现有农村医疗保障仍难以适应需求。

他在《提案》中分析列举相关原因。首先贫困人口对因重病承担的医疗支出难以承受。目前实行的省市级定点医疗保险报销比例分别不超过50%和70%，跨区域就医，报销比例大幅降低，其余部分均需患者支付，贫困户收入较低，无法承受，有人因此放弃治疗。

其次大病集中救助的病种存在局限性。贫困户常见的精神病、肝癌及需常年用药的慢性病种，尚未纳入大病救助范围；贫困区域健康教育缺位，贫困人口获得疾病防治的渠道有限。因病致贫返贫的贫困户中，不少因缺乏健康教育的普及和健康干预的及时介入，造成由小病、慢性病久托不治，最终成为大病。

另外，中国贫困地区基层医疗卫生服务能力也难以适应需求，受制于经费、人员和设施落后等制约，诊疗水平参差不齐；包括缺乏健康扶贫基础数据的有效支持，对贫困人口健康数据采集相对粗放，难以实现精准扶贫。

鉴于上述理由，曹晖在《提案》中建议：首先进一步完善大病救助机制。对因病致贫返贫的贫困户实行“先诊疗后付费”和暂不封顶的医疗保险报销办法，帮助其休养生息渡过难关。拓宽原有13种大病集中救助病种范畴，做到应保尽保。

其次建立贫困户疾病预防的动态监测机制，实现贫困人口由目前偏重生病后的医疗救助，向疾病预防、健康干预的提前介入。另外利用大数据精准帮扶贫困户大病救助，建立因病致贫返贫需要帮助的大数据平台，面向广大社会权威发布信息，积极引导社会力量的参与，并鼓励民间成立各种大病的救助专项基金，让慈善真正成为构建和谐社会的第三种力量。

最关键的是，全面加强基层医疗卫生服务能力。继续加大对基层医疗卫生机构的经费投入和人才支持，加强乡镇卫生院基础设施建设，加大标准化村卫生所建设力度，逐步完善县、乡、村三级医疗卫生服务网络，普及推广分级诊疗、双向转诊良性互动的医疗服务机制，实现贫困人口防病治病的关口前移，减轻贫困户担心因病致贫返贫的心理压力。

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责任编辑：张义凌