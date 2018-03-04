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| 2018全国两会特别报道

政协委员张力：给中国足球十年时间 雄霸亚洲

政协委员张力：给中国足球十年时间 雄霸亚洲
2018年03月04日 15:07 新浪综合作者：中国之声
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　　来源：中国之声

　　直击·两会# [全国政协委员、富力足球俱乐部董事长张力：给中国足球十年时间 希望更多家长送孩子踢足球]3月4日，全国政协委员、富力足球俱乐部董事长张力表示，这几年重点做了校园足球和青少年足球培训发展。中国足球发展需要群众基础，希望多点家长送小孩去踢足球。他表示，中国足球冲进奥运很困难，给十年时间，雄霸亚洲没问题。（央广记者杜希萌、见习记者郭明）

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责任编辑：刘光博

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