全国人大代表宁钢：建议实施陶瓷文化传播工程

全国人大代表、景德镇陶瓷大学校长宁钢4日在北京接受记者采访。 刘占昆 摄

（两会速递）全国人大代表宁钢建议实施陶瓷文化传播工程

中新网北京3月4日电 （记者 刘占昆）全国人大代表、景德镇陶瓷大学校长宁钢4日在北京接受中新网记者采访时表示，建议实施陶瓷文化传播工程，在孔子学院中开设陶瓷文化特色课程，以陶瓷为媒介，传播中国传统文化，讲好陶瓷文化故事，增强世界各国对中国文化的认同。

在宁钢看来，陶瓷文化是中国优秀文化的国粹，是国学的重要组成部分。与中国书法、汉字、中国画一样，都是中国传统文化的典型代表和中国传统文化辉煌成就的重要标识。

“中华陶瓷文化曾是引领世界的强势语言，拥有当时最为强大的文化话语权。”宁钢说，传播好中华陶瓷文化、让更多的人来了解、参与，并进行文化传承，就是讲好中国故事、传播好中国声音、阐发中国精神、展现中国风貌的一种文化自信。

宁钢表示，实施陶瓷文化传播工程就是要引导优秀传统文化回归当代人民日常生活，满足民众对美好生活的新期待。

当下，如何挖掘好、传承好、弘扬好中华优秀陶瓷文化？宁钢认为，陶瓷文化不是“死的”，不是陈列在博物馆的“花瓶”，而应该是活的，活在当下人们的生活里，而传承与传播陶瓷文化正是要让文化资源从“小众”走向“大众”。

宁钢说，孔子学院是向全世界讲述中国故事和传播中国文化的有效途径，扮演着特殊的角色。在孔子学院中开设陶瓷文化特色课程，可以更好地向大众传播中国传统文化，讲好陶瓷文化故事，增强世界各国对中国的文化认同。

作为中国唯一一所以陶瓷命名的高等学府，景德镇陶瓷大学现已发展成为中国乃至世界陶瓷文化艺术交流、陶瓷人才培养和科技创新的重要基地。

宁钢还称，建议加大对中国唯一的陶瓷大学景德镇陶瓷大学办学的支持，使其办成世界知名的一流特色大学，为中华陶瓷文化的现代化、国际化提供有力保障。（完）

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责任编辑：张岩