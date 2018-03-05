央行:非银行支付机构去年发生网络支付2867亿余笔

原标题：央行：2017年支付系统共处理支付业务773.34亿笔
中新网3月5日电 据央行网站消息，央行5日公布了《2017年支付体系运行总体情况》，称2017年全国共办理非现金支付业务1608.78亿笔，金额3759.94万亿元；支付系统共处理支付业务773.34亿笔，金额5414.25万亿元。
央行称，2017年支付业务统计数据显示，全国支付体系运行平稳，社会资金交易规模不断扩大，支付业务量保持稳步增长。
数据显示，2017年全国共办理非现金支付业务1608.78亿笔，金额3759.94万亿元，同比分别增长28.59%和1.97%。支付系统共处理支付业务773.34亿笔，金额5414.25万亿元，同比分别增长30.44%和5.86%。
其中，电子支付方面，移动支付业务量保持较快增长。2017年，银行业金融机构共处理电子支付业务1525.80亿笔，金额2419.20万亿元。其中，网上支付业务485.78亿笔，金额2075.09万亿元，笔数同比增长5.20%，金额同比下降0.47%；移动支付业务375.52亿笔，金额202.93万亿元，同比分别增长46.06%和28.80%；电话支付业务1.60亿笔，金额8.78万亿元，同比分别下降42.58%和48.56%。2017年，非银行支付机构发生网络支付业务2867.47亿笔，金额143.26万亿元，同比分别增长74.95%和44.32%。
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 广深高铁因设备故障大面积停运
- 【 军事 】 中国军费预算将增长8.1% 达11070亿元
- 【 财经 】 七问董明珠：银隆问题出在哪？
- 【 体育 】 中超-塔神梅开二度 鲁能3-0胜国安
- 【 娱乐 】 范丞丞疑首度回应范冰冰私生子传闻
- 【 科技 】 2岁娃连续输错密码 手机提示停用47年
- 【 教育 】 “3点半现象”如何破解？教育部长回答
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有