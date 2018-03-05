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央行:非银行支付机构去年发生网络支付2867亿余笔

央行:非银行支付机构去年发生网络支付2867亿余笔
2018年03月05日 15:36 中国新闻网
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　　原标题：央行：2017年支付系统共处理支付业务773.34亿笔

　　中新网3月5日电 据央行网站消息，央行5日公布了《2017年支付体系运行总体情况》，称2017年全国共办理非现金支付业务1608.78亿笔，金额3759.94万亿元；支付系统共处理支付业务773.34亿笔，金额5414.25万亿元。

资料图：中国人民银行。中新社发 杨明静 摄 图片来源：CNSPHOTO资料图：中国人民银行。中新社发 杨明静 摄 图片来源：CNSPHOTO

　　央行称，2017年支付业务统计数据显示，全国支付体系运行平稳，社会资金交易规模不断扩大，支付业务量保持稳步增长。

　　数据显示，2017年全国共办理非现金支付业务1608.78亿笔，金额3759.94万亿元，同比分别增长28.59%和1.97%。支付系统共处理支付业务773.34亿笔，金额5414.25万亿元，同比分别增长30.44%和5.86%。

　　其中，电子支付方面，移动支付业务量保持较快增长。2017年，银行业金融机构共处理电子支付业务1525.80亿笔，金额2419.20万亿元。其中，网上支付业务485.78亿笔，金额2075.09万亿元，笔数同比增长5.20%，金额同比下降0.47%；移动支付业务375.52亿笔，金额202.93万亿元，同比分别增长46.06%和28.80%；电话支付业务1.60亿笔，金额8.78万亿元，同比分别下降42.58%和48.56%。2017年，非银行支付机构发生网络支付业务2867.47亿笔，金额143.26万亿元，同比分别增长74.95%和44.32%。

责任编辑：张建利

央行支付业务
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