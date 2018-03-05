武大靖谈短道速滑:10岁点燃梦想 凌晨4点冰场苦练

原标题 专访武大靖：从女队陪练到奥运冠军！

2月22日，平昌冬奥会短道速滑男子500米决赛，中国选手武大靖以39秒584打破世界纪录，这是中国代表团在平昌冬奥会上的第一枚，也是唯一一枚金牌，同时也是中国男运动员在冬奥会短道速滑赛场苦等30年的第一枚金牌。

全新着装迎接比赛 遭遇比赛中断

在这枚金牌之前，压抑和不如意一直笼罩着中国短道速滑队。本次冬奥会，中国队总共遭受9次争议判罚，位列所有参赛国的第一位，几乎每一个冲金点、每一个有实力冲击奖牌的中国选手都有被罚下场的经历，其中包括武大靖参加的男子1500米和1000米比赛。四年前的索契冬奥会，同样是短道速滑男子500米决赛，19岁的武大靖在一路领滑的情况下，最后时刻被对手超越，遗憾摘银。走出赛场，武大靖发誓要在平昌把错失的冠军拿回来，然而，要想夺得冠军，除了要有战胜对手的实力之外，还必须要有战胜赛场环境的能力，赛前最后一次训练，主教练李琰主动穿着领奖服，向外界和队员们展示要拿金牌的信心，而武大靖也将之前比赛的衣服统统换下，全新着装迎接比赛。

武大靖：在最后一天出发的时候，把之前比赛的衣服都不穿了，我觉得不会为我带来好运，那天我实在没有裤子的时候，我穿了一条短裤去的比赛场。

2月22日，武大靖的每一次出场都牵动人心。预赛中，武大靖一路领滑打破奥运纪录。四分之一决赛中，他再次领滑打破世界纪录，然而到了半决赛，意外突然到来，比赛当中，对手冰刀突然断裂，裁判中断比赛，而此时武大靖已滑跑了两圈半。

记者：但是在那个时候可能也没有时间去抗议，只能说重新来过？

武大靖：对，只能是服从吧，也是教练第一时间说把棉袄给我，因为怕我身体的温度降下来，那个时候也没心情没心思去想自己的身体温度能不能降下来，我觉得我那时候想快点恢复好体力，但是累还不能让对手看出来。

10岁点燃梦想 凌晨4点冰场苦练

短道速滑第一次在冬奥会上亮相是在1988年的卡尔加里冬奥会，当时，短道速滑还是表演项目，现任中国短道速滑队主教练的李琰当年夺得女子1000米金牌。四年后，短道速滑成为冬奥会的正式比赛项目，李琰获得女子500米的银牌，这也是中国短道速滑在正式项目中获得的第一枚奥运奖牌，2002年盐湖城冬奥会，杨扬夺得女子短道速滑500米比赛的冠军，实现了中国冬奥金牌零的突破，当时10岁的武大靖通过电视转播目睹了杨扬的夺冠，梦想就此点燃。武大靖出生在黑龙江佳木斯的一个普通家庭，刚刚接触滑冰时，父亲觉得太苦，坚决反对，但武大靖态度坚定，最终加入佳木斯业余短道速滑队，每天早上还不到4点，他就起床带好冰刀，坐着妈妈的自行车前去训练。

武大靖：零下十几度都挡不住，我们每天上冰十分钟脚就已经冻麻了，当地在冰场旁边他们家长盖了一个小棚子，小棚子里面生火我们家长取暖，十多分钟下来，把脚暖暖再上，就这么一直每天都这样。

记者：就你母亲也在那儿等着？

武大靖：对，她等着我，要接我回去继续上学，那段时间还挺苦的吧算是。而且要是东北赶上下雪的时候，所有孩子爸爸妈妈都要去，去把这些冰场的雪扫掉，然后再浇冰，浇冰的活其实都是他们来做。

曾是女队陪练 被周洋、范可新超过

在室外冰场训练了两年多后，武大靖有了成为职业运动员的机会，当时江苏省短道速滑队去佳木斯招人，江苏有室内滑冰场，不用在室外冰场挨冻，各方面条件也会更好，武大靖和妈妈商量，决定前往。现实并没有武大靖现象的那样美好，职业运动是残酷的，每天超强度的训练以及想家的痛苦，让他天天晚上躲在被窝里哭。2009年，因江苏省队解散，武大靖成为吉林市冬季运动管理中心的运动员。2010年年底，武大靖凭借在全国联赛上的表现，被国家短道速滑队教练李琰破格收录进国家队。不过，当时他不是以运动员的身份进入国家队的，他的身份是陪练，是国家队的第12人，排在最后一位。

武大靖：周洋姐每次过我，她都要跟我对视一下，这个打击更大其实，你正常过我你别看我其实我自己也就能接受，过完我之后还得看我一眼。

记者：看的时候是什么感觉？

武大靖：是藐视的那种眼神。

记者：那你内心呢？

武大靖：我内心我就想揍她一顿，我跟洋姐开玩笑，我说洋姐我说你过我，你能不能别用那眼神看我，因为我们短道速滑国家队是轮换制的，你水平不行你就要下去。

平昌冬奥会闭幕式 中国代表团旗手

转机出现在2012年，这一年，中国短道速滑队的主力队员连续在国外打比赛，在不用当陪练的日子里，武大靖留守北京，和助理教练一起打磨自己的技术之后，武大靖在队内的成绩排名逐步提高，并开始出现在国际赛场。到2017赛季，武大靖已经成为国际滑冰界公认的“冲刺之王”，平昌冬奥会男子500米夺冠之后，武大靖又和队友们一起夺得男子5000米接力银牌，这也是中国男子接力队在冬奥会赛场上取得的最好成绩，在2月25日进行的平昌冬奥会闭幕式上，武大靖成为中国代表团的旗手。

记者：我记得当时领奖的时候，你当时有个动作，就是有一个这样指向自己胸口的动作，那个动作是意味着对2022年冬奥会一种目标的宣示吗？

武大靖：其实，对，我觉得也是一种，其二因为我手是指在五星红旗上了，我想全世界的媒体朋友们给中国国旗一个特写，一个最大的特写。

责任编辑：张岩