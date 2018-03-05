新华社：不忘合作初心 凝聚奋斗力量

新华社北京3月4日电 题：不忘合作初心 凝聚奋斗力量

新华社评论员

画出最大同心圆，激发奋进正能量。4日下午，习近平总书记看望参加全国政协十三届一次会议的民盟、致公党、无党派人士、侨联界委员，并参加联组会，在听取意见和建议后发表重要讲话。总书记站在决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利的战略高度，深刻阐明中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的鲜明特点、独特优势、重要作用，为在新时代巩固和发展这项我国基本政治制度、发展社会主义民主政治指明了方向。

“履不必同，期于适足；治不必同，期于利民。”中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，是中国共产党、中国人民和各民主党派、无党派人士的伟大政治创造，是从中国土壤中生长出来的新型政党制度。几十年的实践充分证明，这一重要制度不仅符合当代中国实际，而且符合中华民族一贯倡导的天下为公、兼容并蓄、求同存异等优秀传统文化，是对人类政治文明的重大贡献。

“名非天造，必从其实。”中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，既强调中国共产党的领导，也强调发扬社会主义民主。政治协商、参政议政、民主监督，就是这种民主最基本的体现。历史和实践告诉我们，在中国共产党的领导下，发挥好各民主党派和无党派人士的积极作用，最大限度调动一切积极因素、凝聚一切积极力量，能够形成更广泛、更有效的民主。进入新时代，不忘多党合作建立之初心，坚定不移走中国特色社会主义政治发展道路，把我国社会主义政党制度坚持好、发展好、完善好，才能不断为事业发展凝聚人心、增添力量。

有事多商量、有事好商量、有事会商量，通过协商凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量，体现了人民民主的真谛，彰显了政党协商这个民主形式和制度渠道的独特优势。新时代要有新气象，新征程呼唤新作为。做中国共产党的好参谋、好帮手、好同事，共同把中国的事情办好，各民主党派和无党派人士责任重大，使命光荣。

完善政党协商制度决不是搞花架子，只有做到言之有据、言之有理、言之有度、言之有物，坚持真诚协商、务实协商，方能道实情、建良言、求实效。把握时代脉搏，突出问题导向，聚焦改革发展稳定重大问题特别是事关人民群众切身利益的问题献计出力，才能参政参到要点上，议政议到关键处。围绕决胜全面建成小康社会，着眼打赢防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，深入一线开展调查研究，合力推动各项决策部署落地见效，就能在服务大局中找准履职尽责的切入点、结合点、着力点，为各项事业发展作出新贡献。

“大厦之成，非一木之材也；大海之阔，非一流之归也。”任务越艰巨，目标越远大，越需要团结一心、砥砺奋进。坚持多党合作，发展社会主义民主政治，汇聚起共襄伟业的强大力量，我们必将书写新时代伟大奋斗的新篇章！

责任编辑：张岩