央视纪录片《创新中国》今日播出 全程AI配音

原标题：央视纪录片《创新中国》3月5日播出，全程AI配音

《创新中国》海报

阿尔法狗在战胜李世石、柯洁选手后，让本就引人瞩目的人工智能这一话题变得更热门。AI也切实地在改变我们的生活，小到扫地机器人，大到无人驾驶，写稿、翻译，各个岗位上都开始出现了AI的身影。现在也许又有一个工种将面临AI的挑战，那就是播音员。

2018年1月22日，央视纪录频道与深圳卫视联合播出了纪录片《创新中国》。这部讲述中国最新科技成就、展现中国创新精神的纪录片一经播出就引起广泛关注，将于3月5日20时起在央视九套重播。在这部纪录片中，全程担任解说的就是AI，主创团队用AI分析重现了已故知名配音演员李易的声音。

知名配音演员李易

李易声音低沉浑厚，曾担任过多部专题片的解说，其中不乏扛鼎之作。《改革开放二十年》《邓小平》《圆明园》《再说长江》等作品中都有他的声音。《肖申克的救赎》《约翰·克里斯朵夫》等译制电影中他也曾有声音出演。他还曾为《海绵宝宝》中的章鱼哥配音。2013年7月23日凌晨1时40分，李易在北京人民医院因患急性白血病，医治无效去世，享年50岁。

单就《创新中国》配音完全由AI完成这一点，这部纪录片本身就已经成为了一种“创新”。对此，制片人刘颖曾表示，这不只是对李易的致敬和怀念，更是对创新精神的最好诠释。就记者自身的体验而言，除部分词汇之间衔接略有卡顿之外，很难察觉是AI配音。

《创新中国》共6集，聚焦信息、制造、生命、能源、空间与海洋等深具影响领域的创新发展，在宏大的国际视野里探讨中国的创新成长以及由此引领的世界影响。该片之前曾在B站上线，颇受好评，网友纷纷表示，在看过这部片子之后，有一种“膨胀”的感觉。

《创新中国》里集中展示了中国科技新成就

这部纪录片从信息、制造、生命、空海等领域和行业为专题的一个个事例，展现了中国科技创新的迅猛发展，体现了中国作为世界第二大经济体，对于世界科技创新的贡献和影响力。这无疑会增进观众对于中国创新力量的了解，也必定会增强观众对于中国科技力量的信心，提升观众的民族自豪感。

如果只是单单罗列事实，解释晦涩的技术原理，这将让整部纪录片陷入“新闻简报”的泥潭，所以《创新中国》除了展现我国的科技创新成果，也注重创造了这些成果的人，把镜头聚焦在那些为了中国科技创新贡献青春的科技人员的身上。《创新中国》六集300分钟，用47个创新故事细致入微地刻画了工作在科技创新第一线的人。制片人刘颖曾透露，片中的每个故事几乎都要改七八遍甚至十几遍。

“几乎每一个故事都可以扩展成为一个系列片。”总导演史岩此前接受媒体采访时曾表示：“现在我们才发现，科技领域的故事并非人们认为的那样平淡而刻板，恰恰相反，它们都是纪录片最好的题材。我们希望有更多的年轻导演关注这个领域，去拍摄和展现当代中国的创新故事。”

责任编辑：张玉