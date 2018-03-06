江苏省委书记:江苏若继续保持速度为先 必将掉队

原标题：娄勤俭：江苏若继续保持速度为先，必将掉队

（两会速递）娄勤俭：江苏若继续保持速度为先，必将掉队

中新社北京3月6日电 （记者 马学玲）江苏省委书记娄勤俭6日在北京表示，江苏如果继续保持速度为先，必将掉队。

资料图：江苏省委书记娄勤俭。 中新社记者 泱波 摄

6日下午，十三届全国人大一次会议江苏代表团开放日，娄勤俭在谈及高质量发展时如是说。

作为经济大省，多年来，江苏GDP总量在中国31省份中排名靠前。如今，为何这般着急“换挡”？

对于这一问题，娄勤俭并没有直接回答。反而“自曝家丑”，称江苏在发展过程中还存在诸多短板。

一方面，江苏制造业、实体经济虽然在国内较强，但从国际范围看，产业还处于全球产业链的中低端，生态环境的约束也要求转变发展方式。

另一方面，从供给侧结构性改革来说，要适应社会发展的主要矛盾变化，还需进一步努力。

“我们经济有这么大体量，但为什么很多产品还要去全球买？高端产品能不能在江苏就能买到？这证明我们发展不平衡、不充分，结构上还不能满足人民群众不断提升的各种要求。”娄勤俭说。

此外，就江苏本身而言，也存在着区域、城乡发展不平衡的问题，希望通过高质量的发展来解决。

“江苏经济发展快、体量大，但快有快的难处。”娄勤俭说，发展快，积累的矛盾和问题就比较多，所以要探索发展、创新发展、引领发展。

基于此，他指出，江苏必须走向高质量发展，并且要走在前列，为全国的发展探路。

在娄勤俭看来，江苏高质量发展走在全国前列，完全有可能。因为从量变到质变，在经济、科技、人才等方面，已经具备了较高的基础和势能。此外，江苏还有很好的市场经济环境。

对于如何走向高质量发展，娄勤俭认为，最核心的是创新驱动，最主要的是建立现代化的经济体系，最迫切的是建设综合交通运输体系。（完）

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责任编辑：霍宇昂