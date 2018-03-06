代表黄细花:建议增加贫困地区与各大城市航线班次

原标题：人大代表黄细花：建议增加贫困地区机场与各大城市的航线班次

广东省惠州市政府副秘书长、援藏干部黄细花，第四次当选全国人大代表。因长期关注民生问题，并且在微博上与网友互动积极，她的表现备受期待。3月6日举行的第十三届全国人大一次会议广东代表团开放日上，黄细花是发言代表之一。这次她重点关注的是以发展旅游特色小镇为抓手推动乡村振兴与精准扶贫。

广东是西藏林芝市的对口援藏省份，从1995年起，共派遣八批、30079名干部进藏工作，截至目前，共实施了援藏项目1015个。作为第八批援藏队伍的副领队，黄细花担任林芝市鲁朗景区管委会党组书记、主任已经将近两年。她介绍，地处318国道香巴拉最深处的鲁朗小镇，是一个人与自然和谐相伴，各族人民和谐相处，藏文化与自然生态和谐发展的个人间胜地，是中国最美的乡镇高原氧吧。鲁朗小镇是全国对口支援西藏最大的旅游项目，经过大力扶持建设，已成为近年来项目援藏的典范。

“经验表明，大力发展乡村旅游，引导旅游特色小镇健康发展，是推动乡村振兴和精准扶贫脱贫的有力抓手。”现场，黄细花建议，国家应设立乡村旅游发展专项资金，支持乡村环境保护、基础设施建设。

“很多人都想去西藏旅游，但是去西藏的机票价格太高，而且，像林芝机场，还没有直飞北京、上海等游客较多城市的航班。”黄细花还建议，有关部门应加大对中西部贫困地区的航空扶持力度，适当给予燃油补贴，增加贫困地区机场与国内各大城市的航线航班班次，提升贫困地区游客的流量。

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责任编辑：张玉