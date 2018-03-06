浙江省委书记车俊:争当新时代全面深化改革排头兵

新华社杭州3月6日电 题：争当新时代全面深化改革排头兵——专访浙江省委书记、省人大常委会主任车俊

新华社记者 何玲玲、王俊禄

近日，中央深改组会议审议通过《浙江省“最多跑一次”改革调研报告》，并向全国推广。浙江作为中国革命红船的起航地、改革开放的先行地，进入新时代，如何以改革推动高质量发展、争当全面深化改革的排头兵？记者近日专访了浙江省委书记、省人大常委会主任车俊。

记者：站在新的历史起点上，浙江如何在十九大精神指引下，勇立新时代的改革潮头？

车俊：我们要紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，把习近平新时代中国特色社会主义思想贯彻到社会主义现代化建设全过程、体现到党的建设各方面，坚定不移沿着“八八战略”指引的路子阔步前进，干在实处、走在前列、勇立潮头，奋力谱写新时代中国特色社会主义浙江篇章。

回顾40年特别是近年来的生动实践，我们深切体会到，浙江发展能有现在的大好局面，关键靠改革；未来要实现“两个高水平”的奋斗目标，关键还在改革。5年来，浙江蹄疾步稳推进全面深化改革，重要领域和关键环节改革取得突破性进展，宁波舟山港一体化、全省机场整合、欠发达县集体摘帽、杭州互联网法院成立等亮点纷呈，国家监察体制改革、河长制、特色小镇、“四张清单一张网”“城市数据大脑”等做法和经验向全国推广。

新时代要有新气象新作为，唯有改革开路负冀前行，为浙江发展闯关、为全国改革探路。浙江大力推进“最多跑一次”改革，加快建设“审批事项最少、办事效率最高、政务环境最优、群众和企业获得感最强”的省份，百姓纷纷点赞，企业普遍叫好，中央充分肯定。在此基础上，全面撬动各领域改革，浙江改革呈现全面发力、多点突破、纵深推进的良好态势。

记者：提出“最多跑一次”改革的初心是什么？

车俊：2016年，我们在基层调研时，一些群众和企业反映，希望在审批制度改革、“四张清单一张网”建设的基础上，进一步提高办事效率，到政府办一件事最好跑一次就能办成。当时，有的同志觉得这个要求过高，不可能实现，一旦提出就没有了回旋余地。

为此，我们进行反复酝酿、深入研究，最后决定：人民有诉求，难度再大也要向前推进，必须有这样的担当！在2016年12月召开的省委经济工作会议上，提出要推进“最多跑一次”改革。一年多来，全省上下众志成城、合力攻坚，推动改革从理念化为实践。大家普遍反映，这项改革抓得准、抓得实，现在到政府办事省心、省时、省力，政务服务和发展环境更好了。最近的权威调查显示，“最多跑一次”实现率达到87.9%、满意率达到94.7%。

记者：落实“最多跑一次”改革的要害和关键在哪里？

车俊：“最多跑一次”底线是“一”、要害在“减”。要减事项，能整合归并的整合归并、能联动办理的联动办理，让不需要跑腿的事项全部不用跑，做到“只进一个门”“最多跑一次”。要减次数，能少则少，变“跑多次”为“跑一次”、变“跑一次”为“不跑腿”，变“现场办”为“网上办”，变“网上办”为“移动办”。要减材料，能简则简，努力实现更多事项“一证办理”。要减时间，能快则快，最短时间办成事。

另外，我们结合国家标准化综合改革试点，着力构建标准化办事事项和办事指南，变革权力运行方式；加紧梳理和修改完善与改革不相适应的地方性法规规章及规范性政策文件，强化法治保障；认真总结经验，及时复制推广，把改革的实践成果转化为制度性成果。

记者：一年多来，这项改革有哪些经验体会，取得了哪些改革共识？

车俊：“最多跑一次”的改革成效是全省上下共同努力的结果，积累了弥足珍贵的经验：一是弘扬红船精神，秉持浙江精神，敢为人先、大胆探索，勇于担当、攻坚破难。比如，杭州紧盯突破信息孤岛，成立大数据资源管理局，加强信息系统对接与数据共享，推出“一证通办”，首批实现凭身份证即可办理事项200多项。

二是牢牢把握以人民为中心的改革价值取向，让群众成为改革的监督者、推动者、受益者。去年11月，我们到台州椒江的大陈岛调研，当地居民说，由于交通不便，以前办个小事也得一整天。现在岛上居民办事不出岛、陆上居民办事不上岛、出海渔民办事不回岛，办事真的很方便。

同时，我们深刻把握改革规律，大力发扬钉钉子精神，坚持一把手抓改革，不仅要谋划部署，还要当“施工队长”，形成全社会共同推进改革的强大合力。

记者：如何让“最多跑一次”改革成为牵引各项改革的“牛鼻子”？

车俊：如果把全面深化改革看成一个系统工程，那么“最多跑一次”改革就是撬动这个系统工程的杠杆和支点。我们正以“最多跑一次”改革撬动经济体制改革、公共服务体制改革、权力运行机制改革，不断提高改革的整体性、系统性、协同性，使改革贯穿到政府运行各环节，渗透到经济体制改革各领域，延伸到社会治理各方面，让企业的发展活力竞相涌流，让人民的创造伟力不断迸发。

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责任编辑：张建利