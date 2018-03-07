原标题：福建团开放日“自贸”“对台”成高频词

资料图：全国人大代表、中共福建省委书记、省人大常委会主任于伟国。中新社记者 张斌 摄

中新社北京3月6日电 （记者 罗钦文）6日下午，北京人民大会堂福建厅，十三届全国人大一次会议福建代表团全体会议向境内外记者开放。在这场团组会议上，无论是代表审议政府工作报告发言，还是在媒体答问环节，“对台”“自贸”都成为高频词。

下午3时，在全国人大代表、中共福建省委书记、省人大常委会主任于伟国的提议下，代表们鼓掌向媒体记者表示欢迎。

十九大报告提出探索建设自由贸易港，今年的政府工作报告也写入相关表述。全国人大代表、福建师范大学经济学院院长、福建自贸试验区综合研究院院长黄茂兴教授发言说，从自贸区推进到自由贸易港，需要进一步解放思想、迎难而上、统筹推进。

他提出四点建议：国家积极支持福建申请建设自由贸易港；加快提出中国自由贸易港建设的顶层布局方案；注重完善自由贸易港发展功能的持续优化管理；推动形成自由贸易港协同合作的战略格局。

在记者提问环节，来自阿联酋迪拜的中阿卫视记者关注福建自贸试验区的建设。全国人大代表、福建省地方税务局局长赵静介绍说，福建自贸试验区挂牌近3年，建立了新型商事服务体系、投资服务体系、贸易便利化服务体系、事中事后监管制度，也形成了对台先行先试、促进两岸融合发展的制度创新体系。

“福建具有沿海近台的优势，与其他自贸区相比，对台是福建自贸试验区的最大特色。”她说。

“对台”是会上代表发言、媒体聚焦的另一个高频词。

于伟国在回答记者有关乡村振兴的提问时指出，福建发展特色现代农业，加快乡村振兴步伐，要抓闽台农业合作。

福建现有6个国家级台湾农民创业园，吸引众多台农台商前来投资创业。于伟国表示，闽台农业合作开展早、规模大，未来前景更加广阔；日前大陆推出的惠台31条措施，将进一步壮大闽台乃至两岸包括农业在内的交流合作。

厦门市人大常委会副主任陈紫萱、平潭综合实验区管委会主任林文耀、厦门市长庄稼汉等3位全国人大代表，也分别就闽台融合发展、自贸区建设提出了自己的建议。

在“自贸区先行先试、营造良好营商环境”的同时，庄稼汉提出，厦门要着力打造两岸经贸合作最紧密的区域、两岸交流交往最活跃的平台、两岸直接往来最便捷的通道、两岸同胞融合最温馨的家园。

林文耀表示，进入新时代，平潭对台融合发展要有新作为，深入践行“两岸一家亲”理念，落实好促进两岸经济文化交流合作的31条措施，打造“两岸一家亲”融合发展示范区。

会上，全国人大代表、福建省省长唐登杰等多名代表，也回答了台湾《联合报》、香港《商报》等7家境内外媒体的提问，话题涉及乡村振兴、营商环境优化、“金砖”效应等。（完）

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责任编辑：霍宇昂