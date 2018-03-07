美媒惊叹中国能源武器全“绿色”:将替代美成主宰

原标题：美媒惊叹中国能源武器全是“绿色”：将替代美国成为主宰者

美国外交学会理事埃米·迈尔斯·贾菲最近在《外交》双月刊上撰文谈到了这一点：在某种程度上，中国正在转向一种更加绿色的能源地缘政治。

文章称，通过投资太阳能、电池和电动汽车等技术，中国正在同时打造一面防止化石燃料出口国敲诈勒索的盾牌和一种减少其他国家对化石燃料依赖性的手段，二者都有助于削弱其强大对手和雄心勃勃的能源主宰者——美国的影响力。贾菲的目的则是警告美国不要将新能源经济的领导地位拱手让给它最大的潜在对手——美国在2018年做了件很奇怪的事，那就是大肆吹捧原始能源，同时淡化自己的技术优势（尽管技术在页岩繁荣中发挥着巨大且越来越大的作用）。

文章称，不管你是否认为中国能够切实有效地实施一套绿色的反制战略，重要的是它几乎肯定会去尝试，中国试图在发展替代能源方面占据领导地位是显而易见的事情，中国对于制造业确实很有经验，用优惠融资和政治支持推动了国内替代能源产业的发展。从一个重要方面来说，这场从工厂车间发动的攻势其实类似于美国以页岩油气田和出口终端为中心发动的攻势。

文章称，页岩繁荣并不是由华盛顿主导的重塑能源地缘政治的尝试，事实上，它是美国勘探和开采行业中激烈竞争的产物，而高企的石油天然气价格和大量愿意提供资金的投资者对它起到了推动作用。不管怎样，它都导致了石油天然气价格曲线走低，令沙特和俄罗斯等国家感到十分不安。

文章表示，与此同时，正如瓦伦·西瓦拉姆在其关于太阳能的新书《驯服太阳》中所详细介绍的那样，21世纪初，中国的企业开始利用澳大利亚、加拿大等地的专业知识和技术建立国内太阳能产业。之后，中国政府的各种补贴——包括为在德国、西班牙等外国出口市场布局太阳能产业提供的补贴——加快了这个过程。

责任编辑：霍宇昂