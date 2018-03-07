广东省长:未来粤港澳大湾区将形成世界级科创中心

原标题：粤港澳大湾区发展规划将出台 如何更好对接引代表热议

（两会速递）粤港澳大湾区发展规划将出台 如何更好对接引代表热议

中新社北京3月6日电 （记者 陈林 唐贵江）今年的政府工作报告明确提出，出台实施粤港澳大湾区发展规划，全面推进内地同香港、澳门互利合作。在6日举行的十三届全国人大一次会议广东代表团开放日上，发展规划出台后将如何更好对接，引发代表们的热议。

全国人大代表、广东省省长马兴瑞在答记者问时说，按照政府工作报告来看，预计很快就要出台粤港澳大湾区相关规划方案。目前广东已与香港、澳门在原有的合作机制基础上，就粤港澳大湾区的建设建立了一个系统的协调机制。

马兴瑞说，拿到发展规划后，会进一步细化分解，详细制定出时间表、路线图和施工图。此外还将建立一个能容纳国内外更多地方都能够广泛参与其中的机制。

马兴瑞表示，未来粤港澳大湾区会加强基础设施建设，在互联互通方面进一步加强。这里将形成世界级的科技创新中心。

全国人大代表、深圳市市长陈如桂建议，建立国家层面的粤港澳大湾区统筹协调机制，加快推动香港、广州、深圳等城市的空港、海港、高铁、城轨、地铁等基础设施的互联互通。

全国人大代表、广东省科技厅厅长王瑞军说，打造汇集泛珠三角更具带动性和辐射力的区域创新高地的时机已经成熟，应在更高层次、更大范围支持粤港澳发挥各自优势，紧密合作，推动大湾区科技创新一体化。（完）

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责任编辑：霍宇昂