港澳人大代表:应建高教平台 促进港生国家认同感

原标题：港澳人大代表积极建言港澳融入国家发展

资料图：全国人大代表卢瑞安。中新社发 盛佳鹏 摄

（两会综述）港澳人大代表积极建言港澳融入国家发展

中新社北京3月6日电 （记者 唐贵江）今年政府工作报告提出，支持香港、澳门融入国家发展大局，深化内地与港澳地区交流合作。6日，多位来自港澳的全国人大代表在审议政府工作报告时表示，香港和澳门应该把握时代机遇、积极融入到国家发展。

全国人大代表、香港中旅国际投资有限公司副主席卢瑞安6日在香港代表团发言时表示，粤港澳大湾区目前已成为国家战略，从旅游业的角度看，粤港澳大湾区经济体量庞大、游客数量多，旅游市场前景非常广阔。

卢瑞安表示，随着港珠澳大桥的建成和未来深中通道等交通设施的完成，粤港澳大湾区“一小时生活圈”将更加便利，大湾区各地可发挥各自优势，建立酒店群、景区群等，应进行总体规划，加强协调，互通有无，错位发展，实现粤港澳三地旅游业的共同发展。

全国人大代表、香港公开大学校长黄玉山则建议，应建立粤港澳大湾区实体性高等教育合作平台，促进香港学生对国家和民族的认同感。

黄玉山表示，粤港澳三地政府、大专院校应共同合作创建大湾区高等教育合作平台，在大湾区由不同的若干院校，组合各自的卓越学科、组建教学研究机构，共同建立世界一流的联合实验室和创新中心，使三地的青年学生能够在一起互相交流、共同学习，促进大湾区成为世界高端领域的产学研重镇。

全国人大代表、香港行政会议成员陈智思表示，香港应在粤港澳大湾区中加强与各方的合作，加强居民、货物、资金的互通更为便捷，同时湾区内各个城市也要加强互补，制定有效合作制度与办法。“一带一路”倡议为世界多国带来新的机遇，陈智思建议在“一带一路”走出去的过程中，应注重对当地扶贫等方面的工作，而香港在这方面有很多很好的经验，可以为之服务。

在澳门代表团的发言中，全国人大代表、澳门归侨总会会长刘艺良则建议推动横琴永久性口岸创新通关模式，促进粤港澳大湾区城市区互联互通。刘艺良表示，横琴口岸是粤澳合作的重要口岸，推动横琴永久性口岸创新通关模式，将有利于粤澳之间的互联互通，便利澳门居民到内地学习与工作。

全国人大代表、澳门特区立法会议员崔世平更关注大湾区科技等方面的合作，他建议组建大湾区科技联盟，人工智能等先进技术的发展需依靠年轻人积极参与，联盟可让三地科技人才加强交流合作，还可为其他领域的合作摸索经验。

全国人大代表、香港邝美云珠宝有限公司董事长邝美云则看重大湾区将给香港青年带来的发展机遇。邝美云表示，粤港澳大湾区有着很多发展机会，包括文化、创意、美食、旅游等领域，香港青年应该积极融入。（完）

点击进入专题

责任编辑：霍宇昂